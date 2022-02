"Chiavari città dei portici", un volume di immagini speciali - LevanteNews

Riceviamo e pubblichiamo

Due fotografi, i portici di Chiavari e il lockdown. Questo il mix dal quale nasce un volume appena arrivato in libreria: “Chiavari. Città dei portici”.

Darko Perrone e Marisa Ballabio, chiavaresi di adozione, hanno utilizzato il periodo del lockdown per riprendere immagini speciali dei portici cittadini, fotografandoli nel momento in cui questi non subivano la pressione dei “traffici” quotidiani: il commercio, i flussi delle persone,…

I portici diventano quindi i veri e assoluti protagonisti della scena, come non era mai successo prima.

Spaziando dalle antiche e preziose strutture medievali alle realizzazioni dell’8/’900, fino ad arrivare ai giorni nostri, le immagini del volume consentono di apprezzare meglio angoli che fanno parte della quotidianità, ma anche di scoprire la bellezza di certi scorci su cui l’occhio di solito non si sofferma.

Il volume è arricchito da due cartine delle vie porticate realizzate appositamente per questa occasione, da una nota di presentazione dei portici ed è in edizione bilingue: italiano/inglese.

Come sottolineano gli autori “È un omaggio alla città che ci ha accolti e, allo stesso tempo, vuole essere un contributo a far conoscere ancora di più la sua bellezza, attraendo nuovi visitatori. E poi, perché no, dare un ulteriore stimolo perché i portici siano compresi tra il Patrimonio dell’Umanità Unesco, come certamente meriterebbero”.

Marisa Ballabio – Darko Perrone “Chiavari. Città dei portici”, pp. 154 Euro 25,00.

Il libro è disponibile in tutte le librerie del Tigullio e, on-line, su Amazon.