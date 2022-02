Camogli: ultimo fine settimana di San Valentino - LevanteNews

Per San Valentino … innamorati a Camogli ufficio stampa e comunicazione Dimensione Riviera Promozioni

Domenica 20 febbraio appuntamento all’info point San Valentino sul lungomare di Camogli.

Ultima occasione dell’anno per incontrare i collezionisti dei Piatti ricordo di San Valentino a Camogli e proseguire la raccolta anche delle tazzine personalizzate. Michele Camusso è l’artista che ha firmato il Piatto collezione San Valentino a Camogli 2022 con un’opera che con i suoi mille e mille lumini galleggianti immediatamente porta la memoria alla Festa della Stella Maris la prima domenica di agosto. Alle ore 15 importante appuntamento per le premiazioni delle 20 poesie selezionate fra le oltre 600 pervenute alla rassegna Poesie d’Amore. Alla presenza del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Comune di Camogli Elisabetta Anversa, Luciana Sirolla Presidente Ascot, Mario Peccerini, Giulia Pirchi e Federica lamera membri della giuria, verranno consegnati gli attestati di “Opera selezionata e pubblicata” e Il “Premio speciale”, una realizzazione artistica raffigurante un veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo della Città di Camogli, borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”, quest’anno assegnato alla poesia Anche questa notte” di Fabio Granchi.

Lato levante del lungomare è immediato essere attirati dall’installazione artistica “Kiss me, please”: se per un bacio esiste un luogo romantico al mondo e conservarne nel tempo il ricordo, quello è Camogli. La sua spiaggia, la chiesa e il mare che si confonde con l’orizzonte ed un’artistica panchina, incorniciati da un cuore gigante, una speciale scenografia di Giulia Pirchi, Lorenzo Ghisoli e del Falegname Andrea Costa che accoglierà migliaia di selfie.

All’info point ancora distribuzione gratuita dei cuori su cui scrivere nomi, una dediche, promesse, un pensiero, un ricordo per annodarli poi alla rete in fibra di cocco, rinnovata nella sua tipicità dalle mani sapienti dei pescatori camoglini. Sono migliaia I cuori e i nodi d’amore che costellano la rete sul molo, uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli. Un gioco forse, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la storia continua nel tempo … Camogli però vuol dire amore tutto l’anno e i cuori continueranno ad essere disponibili presso lo studio artistico M.T. Di Micco in via Al Molo e agli uffici della Pro Loco in via XX Settembre.

E mentre ci si prepara a calare il sipario su San Valentino … innamorati a Camogli 2022, ecco che son riaffiorate dal mare le due balene, ripristinate dal Comune di Camogli, Assessorato ai lavori pubblici ed uffici tecnici competenti e riposizionate lungo il molo in una affascinante installazione che continuerà ad accogliere gli innamorati di tutto il mondo. Si son fatte belle per l’occasione le due balene, che con le loro grandi code saranno fotografate, descritte e video riprese, con migliaia e migliaia di post che inonderanno i social.

San Valentino … innamorati a Camogli, organizzato da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli con il patrocinio Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova e la collaborazione Agenzia In Liguria e Pro Loco Camogli, nel 2022 è giunto alla trentacinquesima edizione. È l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, fotografi, e innamorati. E si sta già pensando al prossimo, perché a Camogli, l’inno agli innamorati continua tutto l’anno …

