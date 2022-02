Camogli: segretario comunale, minoranze divise - LevanteNews

Da Claudio G Pompei, consigliere comunale e capogruppo Lista Camogli nel Cuore

Avrei voluto discutere il tema del Segretario Comunale che se ne va dal Comune di Camogli, in un Consiglio comunale, in Presenza, dedicato all’argomento e non on line come è stato fatto.

È un tema Politico e non amministrativo, come invece il gruppo del Sindaco Olivari vorrebbe far credere ai cittadini, che richiede un ampio dibattito fra tutti i consiglieri comunali.

– C’è sudditanza da parte del Sindaco Olivari rispetto al Sindaco di Santa Margherita?

– È giusto che siano stati i Camoglini a dover rinunciare alla figura più importante fra i funzionari del Comune ?

– È giusto che tale ruolo strategico sia stato assegnato con un contratto part-time fra Comuni, dove solo il 20% delle ore di lavoro veniva svolto a Camogli e l’ 80% a Santa Margherita ?

– Ci sono altri elementi che dovrebbero essere conosciuti per capire meglio la situazione ?

Ho proposto al gruppo del consigliere Maggioni di affrontare l’argomento e di autoconvocare congiuntamente un Consiglio comunale.

Serve la firma di almeno 3 consiglieri comunali per convocare un consiglio comunale, quindi oltre alla firma mia e del Consigliere Agostino Bozzo, ne serve almeno una del gruppo del consigliere comunale Maggioni.

Non ho ricevuto nessuna disponibilità a proseguire sulla tematica da parte del capogruppo Maggioni.

Come sempre, quindi, in questi quasi 4 anni, in Consiglio comunale, per volontà della maggioranza e dell’atteggiamento della solita parte dell’opposizione, cala il silenzio sulle vicende più complicate e scottanti, che invece io vorrei affrontare.

I Camoglini devono sapere che, col mio gruppo, lottiamo per loro ogni giorno, mentre, come è sotto gli occhi di tutti, altri si comportano in modo molto diverso.