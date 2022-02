Camogli: Punta Chiappa, sì a una barriera paramassi a Scogli Grossi - LevanteNews

Da Comunicazione Comune Camogli

A seguito di un movimento franoso che causò la precipitazione di alcuni blocchi rocciosi e lo smottamento del terreno, lo scorso autunno veniva interdetta la circolazione sul percorso pedonale compreso tra Scogli Grossi e il Ristorante Spadin. I successivi sopralluoghi, effettuati con il geologo incaricato Andrea Benedettini, avevano rilevato come la zona del distacco e il percorso di caduta fossero all’interno di una proprietà privata che veniva tempestivamente informata dei fatti.

Essendo l’area boschiva interessata dagli smottamenti adiacente ad aree di proprietà comunale, si è ritenuto di verificarne le criticità per individuare eventuali interventi di messa in sicurezza di competenza comunale. Insieme alla proprietà privata si è condivisa la necessità di una ripulitura delle aree da infestanti, cespugli e alberi collassati, per meglio comprendere lo stato dei luoghi individuando conseguentemente le soluzioni tecniche più adatte.

Terminati gli interventi di pulizia vegetazionale sia nelle aree private che nelle aree pubbliche, i tecnici incaricati della progettazione, Ingegner Marcello Landini e Dottor Geologo Andrea Benedettini, hanno individuato alcuni interventi per la mitigazione del rischio di caduta massi da realizzare nelle aree pubbliche confinanti con la proprietà privata, consistenti principalmente nella posa di una barriera paramassi. La Giunta ha approvato questa settimana il progetto definitivo-esecutivo. Valore dei lavori oltre 53.000 euro.

Per la riapertura del percorso pedonale è tuttavia determinante l’intervento della proprietà privata che dovrà provvedere a tutte le operazioni di messa in sicurezza necessarie e che il Comune ha provveduto a sollecitare