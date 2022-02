Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale, preso atto che in Via Jacopo Ruffini nello spazio antistante il Supermercato si trovano al limite del parcheggio due tronchi di palma completamente secchi che possono costituire, per eventuale caduta, un pericolo per chi ivi transita o parcheggia l’auto, pertanto

Interpella per conoscere se si ritiene di intervenire con urgenza per il taglio di detti tronchi.