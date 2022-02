Camogli: annullato spettacolo le Baccanti e incontro con Sicignano - LevanteNews

Da Silvia Neonato, presidente Ochin

Purtroppo a causa del Covid (sono risultati positivi due della compagnia al test che ogni tre giorni tutti i lavoratori dei teatri devono fare) non potrà essere messo in scena martedì 22 febbraio lo spettacolo Baccanti e neppure ci sarà l’incontro lunedì 21 con la regista Laura Sicignano.Tanta solidarietà agli artisti e alle maestranze duramente colpiti dalla pandemia.

Eravamo già un gruppo di 40, noi dell’Ochin, prenotati e pronti ad andare in teatro.

Non ci fermiamo comunque.

Presto proviamo a ri-vederci