Piove sul bagnato in casa Genoa: si è fermato nell’allenamento odierno Domenico Criscito. Gli esami strumentali verranno effettuati nelle prossime ma il capitano rossoblu oltre al Venezia rischia di saltare alcune partite.

Un inizio anno sfortunato per il calciatore che fin qui non ha mai giocato dopo l’infortunio patito nell’ultima gara del 2021 contro l’Atalanta terminata 0-0 anche in virtù del Covid e quindi di un rallentamento delle operazioni di recupero dall’infortunio.