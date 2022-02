Calcio/ Entella, Volpe: “Era importante allungare la striscia di risultati positivi” - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

L’Entella esce dall’Adriatico di Pescara con un pareggio che allunga a 4 la striscia di risultati utili consecutivi.

“È stata una partita difficile contro un avversario forte“, commenta Mister Volpe, “abbiamo avuto delle difficoltà soprattutto nei primi 25 minuti, ma la squadra non si è mai disunita ed è sempre rimasta in partita. Nella ripresa secondo me abbiamo fatto bene, anche se è chiaro che in queste partite il risultato pesa e bisogna sempre avere grande equilibrio perché si tratta di scontri diretti e i punti in palio hanno un valore doppio. Per noi sicuramente questo è un punto importante. Abbiamo avuto diverse occasioni soprattutto sulle palle inattive, e forse, c’è un pò di rammarico per non averne conquistate tante nel secondo tempo. Penso che nel finale si sia fatta sentire anche un pò di stanchezza. Stiamo giocando ogni tre giorni e la gestione delle forze diventa fondamentale per essere sempre competitivi“.

Volpe poi si è soffermato sulla fase difensiva della squadra. “Penso che i 4 difensori abbiano fatto una buonissima partita. Siamo riusciti a limitare il Pescara che è una squadra con un ottimo potenziale offensivo. Abbiamo concesso solo delle conclusioni dalla distanza e questo è sintomatico dell’attenzione che abbiamo messo in fase difensiva. Chiosa e Morosini? Chiosa ha preso una botta alla spalla, non dovrebbe essere nulla di grave. Morosini vediamo. Mi spiace perché ero convinto che potesse fare molto bene, è stato un vero peccato perderlo dopo appena 5 minuti di gioco. Schenetti comunque è entrato bene e ha fatto una buona partita. Ripeto, abbiamo conquistato un punto importante, provando a vincerla, ma soprattutto stando molto attenti a non perderla“.