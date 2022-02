Calcio/ Entella, Morra riassapora il campo, alcuni scampoli di gara a Pescara - LevanteNews

Gennaro Volpe riabbraccia Claudio Morra: l’attaccante della Virtus Entella è tornato con i compagni ed è pronto a dare il suo contributo in questo finale di stagione. L’infortunio patito la scorsa stagione è alle spalle e adesso c’è la voglia di ripartire.

Morra ieri sera a Pescara ha disputato una manciata di minuti. Al termine ha rilasciato le sue sensazione al sito ufficiale del club: “È stata una bella serata per me, sono tornato a giocare con la prima squadra dopo tantissimo tempo, è un nuovo inizio, avrei preferito vincere ma il pareggio è un buon risultato, era importante non perdere, abbiamo mantenuto il distacco in classifica. Le sensazioni al momento del cambio? Sono entrato tranquillo, è stato tutto molto veloce, ha prevalso la felicità. Voglio dedicare questo momento alla mia famiglia, al mio procuratore e alla squadra, tutti mi sono stati vicino anche nei momenti più bui”.

“Il nostro è un grande gruppo, chiunque gioca può fare bene, tutti si impegnano al massimo. Il mio obiettivo è quello di trovare continuità e condizione per poter dare una mano alla squadra in questo finale di campionato”.