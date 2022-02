Ne: potatore colpito da albero, con 'Drago' in codice rosso al San Martino - LevanteNews

E’ accaduto a Campo di Ne alle 16.10 in Val Graveglia. Un uomo di 44 anni che tagliava legna, è stato colpito alla testa da un tronco. A dare l’allarme il padre. Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Cogorno, tre mezzi dei vigili del fuoco di Chiavari che hanno liberato l’uomo ed i carabinieri. L’infortunato presentava un trauma cranico ed una profonda importante ferita. Per questo da Genova è partito l’elicottero Drago che ha trasportato il paziente in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.