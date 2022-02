Recco: il cimitero di Polanesi si raggiungerà anche in auto - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La zona del cimitero di Polanesi si appresta a cambiare volto e a diventare raggiungibile anche con le auto. Sarà infatti realizzata una nuova strada carrabile di collegamento tra via Polanesi e l’area adiacente al cimitero comunale della frazione.

L’infrastruttura ricalcherà il tracciato di Salita al Campetto e di Salita Costa Lunga, unici percorsi che attualmente permettono di accedere al piccolo camposanto solo a piedi. Il via libera è arrivato dalla Giunta nei giorni scorsi, con l’approvazione del progetto definitivo in linea tecnica che risponde alla precisa esigenza di raggiungere il cimitero con i veicoli. Oltre alla strada è prevista la realizzazione di un parcheggio per la sosta temporanea e per la manovra dei veicoli.

La realizzazione della nuova strada, per un investimento di 280mila euro, è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche anno 2022/2024, e prevista nel 2023; il progetto è stato elaborato dall’ufficio tecnico comunale.

“Con questa opera attesa da molti anni – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – forniamo una risposta alle esigenze della comunità recchelina. L’intervento unisce infatti due finalità: rendere il cimitero più facilmente accessibile e consentire di raggiungere con le auto le abitazioni della zona, per le necessità dei cittadini”.