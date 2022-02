RASSEGNA STAMPA. Chiavari: Ferden, i carabinieri in Comune - LevanteNews

Oggi giovedì 17 febbraio, auguri a Flaviano. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Bacco, tabacco e Venere mandano il denaro in cenere”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: palazzo Ferden, i carabinieri in Comune sequestrano documentazione. Pianeta covid: “In Asl-4 ieri ancora 145 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 26 di cui 1 in terapia intensiva”; “Vaccini in calo, resistono solo i booster”; “Noi forzati della mascherina abbiamo timore a toglierla”; “Smart working dopo il virus, obiettivo normalizzazione”. Balneari: “Non ci rassegnamo; daremo battaglia”.

Sestri Levante: centenario della nascita di Mario Lodi. Casarza Ligure: Francesco Cassani istruttore della pizza. Lavagna punta sul turismo esperenziale. Chiavari: via delle Americhe, summit con l’emigrazione ligure. Chiavari: Progetto Credere, incontri doc per tutti i ragazzi. Chiavari: docenti protagonisti fra nuovi seminari, letture e laboratori.

Rapallo: smaltimento illecito di rifiuti, ascoltato l’imprenditore Capuano. Rapallo i bambini scoprono le bocce. Rapallo: la Shoah raccontata agli alunni della scuola media. Rapallo: paddle sulla copertura del depuratore, assegnazione dei campi. Santa Margherita Ligure: carnevale, pentolaccia per i più piccoli. Portofino: il caso in commissione regionale, Federparchi chiede l’inserimento di 7 Comuni.

Camogli: controlli sulla falesia del cimitero (a quasi un anno dal crollo siamo ancora ai controlli ndr). Recco: Zonta lancia il concorso che vuole valorizzare le giovani studentesse. Recco: muore nell’auto in sosta, scoperto dopo 15 ore. Recco: patenti ritirate, interventi per ubriachezza e vandalismi.

Lumarzo: tunnel Ferriere, confermati i tempi di chiusura. Cicagna: ecco lo yoga della risata. Santo Stefano d’Aveto: impianti di risalita aperti oggi e ciaspolate.