Rapallo: Scuderia Ferrari, 35 anni di vita e di successi - LevanteNews

La Scuderia Ferrari Club Rapallo ha rinnovato il proprio consiglio direttivo. Alla presidenza è stato confermato Orlando Gentile, l’artefice di tante fortunate iniziative che hanno dato al Club notorietà non solo nel Tigullio e in Liguria, ma anche sul piano nazionale. La stessa apprezzata presenza in tante manifestazioni e in prestigiose location ha rafforzato i fans che vedono giustamente nelle Ferrari un mito che travalica il valore sportivo.

Tornando al nuovo consiglio eletto nell’assemblea dello scorso 13 febbraio, ne fanno parte

1. Ancora Michele

2. Antichi Giorgio

3. Canessa Alessandro

4. Comastri Daniele

5. Deriu Sebastiano

6. Filippone Mauro

7. Gentile Orlando

8. Gioco Giovanni

9. Greco Albina.

10. Ortenzi Guido

11. Ruberto Salvatore.

Il Consiglio direttivo si è poi riunito il 16 febbraio designando le cariche istituzionali:

Presidente: Orlando Gentile rinnovo della carica per acclamazione.

Vice Presidente : Daniele Comastri;

Segretario : Guido Ortenzi;

Tesoriere : Alessandro Canessa Zumofen

Sono state assegnate anche le cariche regolamentate, per poter pianificare al meglio le varie attività nel corso dell’anno 2022, che vedrà impegnato il Club in occasione del 35° anniversario del Sodalizio, sempre con l’entusiasmo e la pura passione per la Rossa di Maranello dei soci, che hanno sempre potuto dimostrare, per contribuire così a realizzare un anno storico.

https://bit.ly/3jTNXo2