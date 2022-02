Parco Portofino: "Pieno sostegno alla proposta della Regione" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“Il peccato originale del Parco nazionale di Portofino è il suo essere stato calato dall’alto nel 2017 per iniziativa di un senatore del PD di Sarzana, il suo essersi abbattuto come una scure sui nostri territori senza alcun confronto con i diretti interessati. Questa mancata condivisione è un elemento dirimente, che non va messo tra parentesi e che la dice lunga sull’ultroneità di questo progetto rispetto alle esigenze reali delle aree coinvolte. Per questo sostengo senza se e senza ma la proposta avanzata dalla Regione in ordine alla perimetrazione a soli tre Comuni e con l’unione con l’Area Marina Protetta”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.

“Come mi è già capitato di sottolineare – prosegue Muzio – la proposta della Regione è il male minore a fronte di ipotesi che di fatto rappresenterebbero, con il loro ulteriore carico di vincoli e divieti, un esproprio a danno di chi il territorio lo vive, lo presidia, lo cura e su di esso investe. Ogni altra proposta troverà la mia opposizione e il mio voto convintamente contrario”, conclude.