Lavagna; piana dell'Entella, presidio sotto la Prefettura - LevanteNews

Presidio degli amici della piana dell’Entella sotto la Prefettura di Genova per protestare contro lo scempio effettuato dalle ruspe negli orti secolari. Striscioni hanno cercato di richiamare l’attenzione delle autorità. I proprietari dei terreni potrebbero ricorrere al Tribunale per richiedere i danni subiti, non solo materiali. Quello della diga Perfigli è un progetto superato dal tempo, inutile visto che la difesa napoleonica dalle piene del fiume ha sempre protetto la piana; l’unica utilità nel realizzarla sarebbe quella di poter costruire in una zona oggi “rossa”.