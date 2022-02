Lavagna: false fatture a club sportivo per evadere il fisco, 5 denunce - LevanteNews

Un club sportivo dilettantistico di Lavagna e gli amministratori di quattro imprese sono finiti nei guai dopo un’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura.

La società sportiva avrebbe emesso fatture gonfiate a quattro sponsor per un importo complessivo di 461.000 euro nei confronti di quattro società, consentendo loro un’evasione di imposta sui redditi e dell’Iva. Evasione accertata per un totale di oltre 258.000 euro. La Procura ha ottenuto il sequestro di beni nella disponibilità degli indagati per un valore di 240.000 euro.