Lavagna: "Diga Perfigli, ho partecipato alla protesta" - LevanteNews

Da Davide Grillo, candidato sindaco di Chiavari per il Movimento 5 Stelle



Stamattina sono andato, insieme ad alcuni componenti della mia lista, ai comitati Forze amiche della Piana del Fiume Entella e giù le mani del Fiume Entella, a protestare contro la Diga davanti al palazzo della Città Metropolitana.

La nostra protesta, assolutamente pacifica e composta, ha attirato l’attenzione e la Dott.ssa Repetto (delegata ai lavori pubblici di Città Metropolitana) ci ha accolto nella sala consiliare insieme all’Ing. Marchini responsabile della procedura.

Siamo stati ascoltati e abbiamo ribadito il nostro NO all Diga così come è stata progettata e abbiamo ribadito che le modalità utilizzate per gli espropri sono state completamente sbagliate ed incivili in quanto non hanno minimamente considerato l’aspetto umano.

Personalmente ho ribadito la necessità di valutare alternative, come ad esempio lo scolmatore proposto tempo fa da Confindustria., inoltre ho fatto notare che alla foce è presente un cuneo di sabbia lungo 1,5 KM e profondo 30 mt, per un totale di circa 1100000 mq di sabbia che ostruisce il corretto deflusso delle acque e che forse andrebbe rimosso prima di continuare con questa inutile opera.

Purtroppo l’immobilismo politico delle nostre amministrazioni locali, solo ultimamente si sono rese conto dell’impatto dell’opera, ha fatto sì che il progetto sia arrivato alla fase esecutiva e quindi, di fatto, difficilmente bloccabile.

Ci sono in ballo i ricorsi dei proprietari espropriati che potrebbero bloccare l’opera e, contestualmente, il Ministero della Cultura e dell’Ambiente stanno valutando la possibilità di far valere i vincoli Archeologici e Paesaggistici sul Seggiun Napoleonico e sulla piana.

Ero, sono e sarò sempre al fianco di chi urla in proprio dissenso verso questo Mostro.