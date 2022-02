Framura: bando pubblico di assunzione, i termini - LevanteNews

Dal comune di Framura su Facebook

È stato pubblicato sul sito del Comune di Framura il nuovo avviso pubblico di selezione per l’assunzione di N. 1 figura professionale, a tempo determinato per 12 mesi, con contratto part-time verticale al 75%, Livello 4 del CCN del Settore Turismo, da destinare all’attività di comunicazione esterna dell’Associazione, al supporto all’attività di organizzazione e di promozione di eventi e manifestazioni e all’accoglienza turistica sul territorio comunale.

L’assunzione è prevista a seguito del superamento di un periodo di prova di 20 giorni a partire dal giorno 28/03/2022.

Le modalità di selezione consistono in:

Valutazione del C.V. europeo

Colloquio (prova orale)

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 13:00 di Sabato 12/03/2022.

Per i dettagli del bando e le modalità di presentazione delle domande visitare il sito del Comune di Framura al seguente link : bit.ly/3sUNA02 oppure contattare Framura Turismo : info@framuraturismo.it