Chiavari: vicenda alghe, assolti i tre funzionari - LevanteNews

Si è concluso il procedimento in cui erano imputati tre dipendenti del Comune di Chiavari per avere affidato l’incarico, ad un prezzo ritenuto alto, per lo sgombero di alghe dalla spiaggia.

Roberto Levaggi, all’epoca sindaco, dice: “Ho appreso da pochi minuti che il procedimento penale contro tre funzionari del Comune, l’ingegnere Fulvio Figone, il geometra Roberto Picasso e il signor Cartero; procedimento nato anni orr sono da un esposto della mia minoranza consiliare quando ero sindaco, si è risolto con l’assoluzione di tutti gli imputasti con formula piena perché il fatto non sussistite”

L’ex sindaco prosegue: “Fin da subito conoscendo questi funzionari ho sempre affermato che non avevo dubbi riguardo alla loro professionalità e correttezza amministrativa. Apprendo quindi con estrema soddisfazione questa notizia. La Guardia di finanza e la magistratura avevano svolto lunghe e meticolose indagini, mi compiaccio del fatto che tutto sia risultato regolare”.