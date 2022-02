Chiavari: Hi-Lex, trattativa sospesa in attesa del piano Stellantis - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Cisl Liguria

La trattativa per bloccare i 22 licenziamenti in Hi-Lex e continuata oggi presso Assindustria a Chiavari. Dopo ore di trattativa le organizzazioni sindacali hanno chiesto una sospensione in attesa del piano industriale di Stellantis che uscirà il 1 marzo.

Il piano potrebbe condizionare in parte il futuro dei lavoratori dell’azienda di Sampierpierdicanne. Anche se occorre dire che Hi-lex sta già lavorando e continuerà a farlo per altre case automobilistiche: “Ci sono stati timidi passi avanti nella trattativa, infatti l’azienda ha valutato positivamente le proposte di formazione e ricollocamento richieste dal sindacato. Meno la proposta di aumentare considerevolmente la cifra per chi si licenzia volontariamente. Nonostante ciò la discussione è stata positiva. Da ambo le parti si percepiva la volontà di trovare una soluzione la meno negativa possibile per i lavoratori chiaramente. La riunione riprenderà il 2 Marzo”, spiega Marco Longinotti della Fim – CISL del Tigullio Area Metropolitana.