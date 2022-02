Chiavari: "Gli occhi dei ragazzi guardano oltre", presentazione del progetto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Erga Edizioni

Venerdì 18 febbraio 2022 alle 16.30 a Chiavari, nella sede della Società Economica in via Ravaschieri 15, presentazione del progetto “Gli occhi dei ragazzi guardano oltre”.

A cura dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e della ragazze delle scuole di Liguria che hanno raccolto le loro riflessioni, costretti a casa durante un anno di Coronavirus.

Con la lettura de “Gli occhi dei ragazzi guardano oltre” abbiamo scoperto aspetti sconosciuti dei nostri ragazzi, che potranno aiutarci a superare le diseguaglianze che questa pandemia ha fatto uscire allo scoperto. Sono stati invitati i giovani tirocinanti dell’Università di Genova che hanno raccolto e sistemato gli elaborati, i membri della giuria che hanno esaminati i lavori pervenuti, i Dirigenti scolastici delle scuole partecipanti di Chiavari, Sestri levante, Rapallo e Zoagli e i Sindaci dei Comuni del territorio

– Perché questo libro

Il Comitato Unicef Liguria ha indetto il concorso “Un anno di coronavirus”. Disegni, video e temi sul periodo trascorso durante l’emergenza sanitaria 2020-2021, con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi durante il periodo in cui erano costretti a casa causa Coronavirus. Abbiamo deciso di editare un libro che raccogliesse i loro elaborati. Grazie a questa iniziativa abbiamo rispettato i principi su cui si basa la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

– Ascolto delle opinioni: i bambini hanno il diritto di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano.

– Non discriminazione: assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.

– Superiore interesse del bambino: in ogni azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse dei bambini deve prevalere su qualsiasi altro ordine di priorità.

– Vita, sopravvivenza e sviluppo: ogni bambino detiene, in quanto essere umano, un prioritario diritto alla vita; ci deve essere l’impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo.

Siamo grati ai giovani tirocinanti dell’Università degli Studi di Genova per il particolare impegno: Tommaso Bachi, Federica Poggi, Moira Rimini, Lucia Sardi, e a Erga edizioni che ha voluto destinare il 35% del prezzo di copertina per la campagna Unicef di vaccinazione universale Covax.

(Dall’introduzione al volume di Franco Cirio, Presidente del Comitato Regionale Liguria per l’Unicef, e Maria Caterina Porcu, Segretaria del Comitato Regionale Liguria per l’Unicef)

“È interessante notare che molti bambini delle scuole dell’infanzia e primarie hanno scelto di proporre disegni aventi per soggetto il Coronavirus immaginato come personaggio e rappresentato in modo stilizzato con tanto di occhi, bocca e, soprattutto, con la corona in testa. Si leggono messaggi positivi: il Coronavirus interpretato come “il cattivo” dei fumetti, alla fine viene sempre sconfitto dal potere dei vaccini. Da tutti gli elaborati emergono messaggi di forza, fiducia e speranza, fondamentali per affrontare le difficoltà, qualsiasi esse siano.”

(Le volontarie del Comitato Regionale Unicef Liguria Moira Rimini e Lucia Sardi)

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Art. 12 Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.