Chiavari: Ferden, l'indagine che può decidere le elezioni - LevanteNews

Non ci sono iscritti sul libro degli indagati, tantomeno colpevoli e forse neppure reati. Al momento. Ma ci sono indagini affidate dalla Procura ai carabinieri che ieri sono saliti a Palazzo Bianco, sede del Comune, per sequestrare tutta la documentazione relativa a Palazzo Ferden.

L’edificio è vincolato ad ospitare uffici pubblici; ciò nonostante, per conto della società “Case per sognare”, l’assessore esterno Massimiliano Bisso (già sindaco di Uscio) aveva firmato un progetto per trasformare il primo e secondo piano in dodici appartamenti. Già messi in vendita da due agenzie, in una delle quali lavora un altro esponente della maggioranza, il consigliere Luca Ghiggeri.

I consiglieri di minoranza Daniela Colombo, Sandro Garibaldi, Silvia Garibaldi e Giovanni Giardini (in ordine alfabetico) avevano denunciato la complessa vicenda prima alla stampa e poi (anche con il collega Pasquale “Lino” Cama) con un esposto a Prefetto, Procura e Ordine degli Architetti ritenendo che un pubblico amministratore non possa essere contemporaneamente libero professionista per progetti che devono passare al vaglio dell’amministrazione di cui fa parte.

Oggi il Secolo aggiunge un nuovo tassello: la ditta “Case per sognare” attraverso l’avvocato Giovanni Gerbi ha presentato ricorso al Tar contro il Comune che aveva respinto la dichiarazione di inizio lavori.

E’ evidente che l’inchiesta può sfociare in una bolla di sapone; al contrario se dovesse rilevare irregolarità o responsabilità, potrebbe segnare i risultati elettorali. Questo anche se le elezioni dovessero arrivare prima dei risultati dell’inchiesta.