Camogli: via San Giacomo, lunedì 21 stop alla circolazione - LevanteNews

Interdizione temporanea della circolazione veicolare nella via San Giacomo all’altezza del civico 28 per lavori di sostituzione sulla carreggiata di una griglia per la raccolta delle acque piovane nella giornata del 21 febbraio 2022.

Per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

1) La circolazione stradale in via San Giacomo, all’altezza del civico 28, nella giornata del 21 febbraio 2022 dalle ore 9 alle ore 17.00, è così disciplinata:

a) E’ vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria alla pubblica illuminazione;

b) nello stesso tratto è vietata la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli al servizio della ditta incaricata dei lavori.

ordinanza n.12 del 17.02.2022