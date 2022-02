Calcio/ Serie D, Lavagnese: esonerato mister Fasano - LevanteNews

Mister Fasano non è più l’allenatore della Lavagnese: dopo l’ennesima sconfitta maturata ieri contro RG Ticino la società ha deciso l’esonero.

Ecco la nota del club bianconero: “Abbiamo aspettato molto, forse sbagliando, che la qualità di mister Fasano potesse far cambiare i risultati negativi. La fortuna non ci ha aiutati e la nostra stima in un professionista serio ed in un allenatore capace non cambia, ma a questo punto non resta che provare a cambiare qualcosa. L’esonero del mister è una sconfitta per tutti e deve farci sentire tanto responsabili da provare a fare qualcosa in più nelle prossime gare. Possibilità che la qualità di questa squadra può assolutamente inseguire”.