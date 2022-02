Calcio/ Serie D, crisi Lavagnese: RG Ticino si impone 2-0 - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

Lavagnese ancora sconfitta, RG Ticino vince 2-0: sin dai primi minuti di gioco i piemontesi partono a mille, al 2′ è già Puntoriere a impegnare Bellesolo, al 7′ anche Longo scalda le mani al numero uno bianconero costringendolo alla deviazione in corner. Poi al 9′ un ingenuo fallo di Buffo su Longo consente allo stesso attaccante piemontese di battere un calcio di punizione da posizione favorevole e di metterla chirurgicamente sotto l’incrocio dei pali per l’1-0. La Lavagnese è tramortita e i calciatori del Ticino sgroppano a destra e sinistra controllati a stento dai bianconeri, al 14′ ancora Longo prova la conclusione senza sorprendere Bellesolo, poi al 20′ l’episodio che cambia la partita, già in difficoltà i bianconeri si vedono espellere Lombardi per una parolaccia plateale… La Lavagnese è spaesata e cercando di ricomporsi al 29′ subisce un terribile contropiede sulla destra, la palla viene servita a Puntoriere che libero sul secondo palo deposita in rete per il raddoppio. Forti del doppio vantaggio i novaresi abbassano il baricentro e subiscono un paio di conclusioni non pericolose con Casagrande e Buffo, poi sul finire della prima frazione provano a sorprendere Avellino e compagni con Vitiello e Longo ma senza successo. La ripresa inizia con lo stesso leitmotiv, discesa di Longo sulla destra, palla a Vitiello che colpisce con un missile la parte esterna del palo, la risposta della Lavagnese sta tutta nel tiro alto sulla traversa di Ben Nasr. Dopo sei cambi l’azione più pericolosa della gara per i bianconeri con Valenti che di testa sfiora la rete. Nei minuti finali tempo anche per l’espulsione di Longhi per fallo da ultimo uomo un passo fuori dall’area di rigore ai danni di Valenti, la punizione calciata da Romanengo viene però ribattuta dalla barriera. In pieno recupero rammarico per Valenti, sempre tra i migliori in campo, che liberatosi bene dalla marcatura avversaria colpisce la parte superiore della traversa.

Tre punti importanti quelli colti oggi dal Ligorna a Genova contro il Chieri. Un successo che fa da eco rispetto al blitz del weekend a Lavagna e che permette ai Biancoblù di respirare in classifica in Serie D. Una vittoria maturata già nel primo tempo, in cui il Ligorna costruisce non riuscendo però a bucare la porta avversaria. L’occasione più ghiotta capita sul finire del primo tempo tra i piedi di Gerbino, il quale però non riesce a superare il portiere spedendo alta la sfera. Nel secondo tempo il Ligorna continua a spingere trovando, al 75’ la rete decisiva: assist di Silvestri, Cericola si invola sul lato destro dell’area e supera con un diagonale l’estremo difensore avversario. Biancoblù che riescono a difendere il risultato con le unghie e con i denti fino al termine di un secondo tempo interrotto per l’infortunio a uno dei giudici di linea, con 11 minuti di recupero annessi. Una vittoria meritata e determinante contro un’avversaria di alto livello