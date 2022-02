Parco Portofino: "I sindaci vogliono farne parte; partita aperta" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Gruppo PD Regione Liguria

Parco di Portofino, Garibaldi (PD): “Sindaci e associazioni ambientaliste concordi all’ampliamento del Parco a tutti i territori che vogliono rientrare nella nuova perimetrazione. La giunta presenti una proposta coerente con le richieste dei comuni e che non risponda solo a giochi politici”

“I sindaci dei territori che ruotano attorno al perimetro del Parco di Portofino e le associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, Federparchi e LIPU) hanno ribadito che nel futuro Parco Nazionale di Portofino devono rientrare tutti i territori che hanno dato la propria disponibilità. Durante la commissione è stato confermato il valore naturalistico di questo ampliamento e l’impatto positivo che potrebbe avere sul territorio, sia in termini di ricadute economiche che ambientali. Per questo è necessario non fermarsi a un Parco Francobollo come prospettato da Toti, ma permettere a tutti i comuni che desiderano rientrare di avere questa opportunità: non ci sarebbe alcun valido motivo per escluderli”, così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi, a commento della commissione da lui sollecitata assieme al resto dell’opposizione per discutere del nuovo perimetro del Parco, e alla quale erano presenti non solo i sindaci dei territori esclusi, ma anche le associazioni ambientaliste e il Comitato di gestione provvisoria del Parco.

“Il Vice Presidente Piana di fronte a tutto ciò non può fare altro che prendere atto che il percorso non è concluso – conclude Garibaldi – e speriamo che di fronte alle richieste dei sindaci venga presentata una proposta che rappresenti la reale volontà del territorio”.