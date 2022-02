Dal comune di Sestri Levante

Nei giorni scorsi sono stati realizzati alcuni interventi di sistemazione del marciapiede in via per Santa Vittoria e dei gradini di accesso al campo Sivori che presentavano alcuni segni di deterioramento.

Conclusi anche gli interventi di sistemazione e sostituzione delle piastrelle sul lungomare di Sestri e in via Colombo a Riva Trigoso.