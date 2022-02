'Santa': venerdì 18 carnevale e rottura pentolacce - LevanteNews

Manca poco più di un mese al 21 marzo e il Comitato Festa della Primavera di Santa Margherita Ligure scalda i motori. Lo fa organizzando per venerdì 18 febbraio, il carnevale con rottura delle pentolacce previsto a partire dalle 14.30 in via Cavour, angolo via Cairoli. Anima dell’iniziativa Andrea Brernardin e tutti i soci della Festa della Primavera.

Dalle mascherine sanitarie si tornerà a quelle tipiche del periodo che precede la Quaresima. La stagione del carnevale termina martedì 1 marzo; l’indomani, “mercoledì delle ceneri” segnerà l’inizio della quaresima.