'Santa': "Parco di Portofino, ipotesi referendum" - LevanteNews

Da Meetup 5 Stelle Santa Margherita Ligure

A seguito dell’incontro con Ilaria Fontana sottosegretaria alla transizione ecologica per il M5s, alla presenza di comitati e cittadini, come movimento abbiamo ascoltato e ci siamo confrontati sul tema del Parco Nazionale di Portofino cosa che invece l’amministrazione regionale guidata da Giovanni Toti ha dimostrato solo di saper imporre linee non condivise a livello territoriale.

Occorre, sul tema Parco Nazionale di Portofino ascoltare da parte delle istituzioni i cittadini degli 8 comuni interessati poiché il brand “parco nazionale” significa sviluppo e progresso economico e sociale, tutela dell’ambiente del territorio, cose sconosciute al Presidente Toti, che in continuità con l’ex amministrazione Burlando prosegue nell’irrilevanza della nostra regione sotto tutti i punti di vista.

Come Meetup Santa Margherita Ligure riteniamo che debbano essere attivati tutti gli strumenti della partecipazione democratica dei cittadini prendendo anche in considerazione come ipotesi il referendum.