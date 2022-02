'Santa': Circolo Arci Orchidea, riparte la programmazione live - LevanteNews

Dal Circolo Aci Orchidea

Riparte la programmazione live del Circolo Arci Orchidea!

Questi i primi appuntamenti fissati (ma sono in arrivo molte novità!)

Venerdì 25.02.2022

Daniele Gorgone Trio (jazz)

Info: www.facebook.com/events/291046502932760

Trio costituito dal pianista toscano Daniele Gorgone supportato alla batteria dal talento lucano Pasquale Fiore. Completa il trio il solido veterano contrabbassista torinese Marco Piccirillo.

Descrivere la loro musica è piuttosto semplice perché affonda le proprie radici nella più pura tradizione che lascia presagire un forte richiamo al Jazz mainstream alterato dalla ricerca timbrica e dal gioco dinamico dallo stile attuale. Travolgente e brioso il repertorio: sia originali di Daniele Gorgone sia standards riletti in modo personalizzato dal trio.

Sabato 12.03.2022

Swanz The Lonely Cat (folk noir)

“Hotel Chronicles – storie e canzoni da stanze d’albergo”

Info: www.facebook.com/events/372235707600297

Swanz The Lonely Cat è il progetto solista di Swanz, già autore, compositore e frontman dei Dead Cat in a Bag, band in equilibrio tra Folk Noir, Balcan, Tex-Mex e Post-Rock

In questo recital/concerto si può ascoltare la storia del Chelsea Hotel, l’incontro tra Leonard Cohen e Janis Joplin nelle parole stesse del cantautore, la canzone, una poesia su un incontro simile scritta da Sam Sheppard e opportunamente interpretata e sonorizzata, poi Heartbreak Hotel di Elvis Presley, con l’armonia dell’arrangiamento di John Cale e una riproposizione teatrale al confine con la drone music, poi ancora No Hotel di Gordon Lightfoot eseguita col banjo, tra bluegrass e cajun, e Blue Hotel di Chris Isaak, scarna ma fedele. “Hotel Chronicles” mette insieme l’esperienza di Swanz come musicista, intrattenitore, autore di colonne sonore teatrali e anche attore, rielaborando un materiale cangiante ed eterogeneo.

Ogni canzone una stanza, ogni stanza una vita. Autori noti e perle nascoste, materiale inedito e riscoperte: un viaggio lungo una sola sera.

Sabato 09.04.2022

Julia and The Roofers(rock)

Info: www.facebook.com/events/911799296079415

“The Will Of Evil” è deliziosamente inclassificabile nel genere, un album molto maturo, ricco di sentimenti, assolutamente irresistibile, seducente… destabilizzante, molto oscuro e piacevolmente ipnotico.” (Metalhead.it)

I Julia and the Roofers sono un trio genovese formato da Julia, Ranza e Peso. Nati nel 2018 come cover band acustica, ben presto decidono di dedicarsi alla stesura di brani inediti con sonorità che ricordano il mood della Seattle dei 90s.

Nel Gennaio 2021 esce l’album “The Will Of Evil”.

Attualmente è in lavorazione un nuovo EP di inediti.

Ingresso riservato ai soci Arci

Si consiglia la prenotazione

Mail: arcisanta@gmail.com

In ottemperanza alle disposizioni del DL 26 novembre 2021 n. 283 ed all’attuale normativa, l’accesso al Circolo sarà consentito solo se in possesso di Certificazione Verde Covid-19 “Green Pass” ottenuto con vaccinazione o guarigione

Circolo Arci Culturale Polivalente Aps “Orchidea”

Via delle Rocche 31

Santa Margherita Ligure

facebook: www.facebook.com/CircoloArciOrchidea