San Fruttuoso: mostra Cristo Abissi e premio Duilio Marcante al Galata - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Galata Museo del mare

Sabato 19 febbraio si terrà al Galata Museo del Mare la “ventiduesima” edizione del Premio Marcante, manifestazione fondamentale e nazionale del settore subacqueo organizzata dalla UISP, associazione di promozione sportiva e sociale e più grande Ente di promozione sportiva italiano. Parte del Premio sono la conferenza intitolata “Generazioni a confronto” con Stefano Carletti, Ninni Ravazza, Andrea Murdock Alpini e Franco Martini e coordinata da Alberto Balbi che si terrà alle 16 in Auditorium; la mostra, visitabile dal 19 febbraio al 5 marzo, che attraverso pannelli e foto di grande formato racconta la “Storia del Cristo degli Abissi”; le assegnazioni del Premio Marcante e del Premio Speciale della Regione Liguria.

La conferenza: alle ore 16 in Auditorium del Museo, si terrà la conferenza intitolata “Generazioni a confronto” con Stefano Carletti, Ninni Ravazza, Andrea Murdock Alpini e Franco Martini e coordinata da Alberto Balbi. La prima spedizione italiana sul relitto dell’Andrea Doria rivive nelle parole di Stefano Carletti che racconterà antefatti e aneddoti di quella prima meravigliosa avventura che celebrò la nave italiana. Seguirà un dialogo con Ninni Ravazza che racconterà il suo passato da corallaro oltre che da subacqueo di tonnara. Concluderà la presentazione Andrea Murdock Alpini, subacqueo profondista che illustrerà il suo approccio contemporaneo alla subacquea profonda e ai relitti attraverso spedizioni in Mediterraneo, Mare del Nord, Bar Baltico e Oceano Atlantico. Un dialogo tra tre generazioni tessuto da Alberto Balbi che intervisterà i tre protagonisti dell’evento. In occasione dell’incontro saranno presentati i libri “Andrea Doria -74”, “Storie di corallari” e “Deep Blue”

Il Premio Marcante e i Diplomi d’Onore saranno attribuiti dalla giuria nominata dalle Attività Subacquee Uisp a persone o Enti che si sono distinti per significativi contributi per la sicurezza, il soccorso e la salvaguardia della vita umana in acqua nel corso dell’anno.

Il Premio Speciale Regione Liguria verrà conferito a insindacabile giudizio dei Ragazzi delle Attività Subacquee Uisp, a chi si sia particolarmente distinto in attività innovative per la promozione delle attività subacquee e marinare e la salvaguardia dell’ambiente marino.

Il Galata Museo del Mare, curato e gestito dal Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, è il più grande museo marittimo del Mediterraneo.

La visita al museo consente al pubblico di compiere un viaggio nella storia della navigazione dal Medioevo ai giorni nostri, dall’età del remo a quella delle grandi migrazioni moderne. Un percorso che si snoda in 12.000 mq, articolati in 31 sale distribuite su 5 livelli. È parte del percorso la visita al sottomarino S-518 “Nazario Sauro”, primo battello musealizzato visitabile in acqua.

Orari Galata Museo del Mare: Fino al 28 febbraio il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato e domenica & festivi dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it

Nelle foto Duilio Marcante dopo una battuta di pesca e la pulizia del Cristo degli abissi (Archivio Degregori)