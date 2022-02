RASSEGNA STAMPA. Concessioni balneari assegnate con gara dal 2024 - LevanteNews

Oggi, mercoledì 16 febbraio, auguri ad Agapito. Mercati settimanali; Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Ognuno si specchia nella propria coscienza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Il Secolo XIX. Balneari: “Concessioni a gara dal 2024 e polemiche”; “La nostra costa verrà lotizzata, ma non ci arrenderemo” (La notizia è su tutti i media nazionali). Pianeta covid: “In Asl -4 ieri ancora 205 nuovi contagi; i pazienti ricoverati sono 27 di cui uno in terapia intensiva”; “Over 50 senza green pass, controlli a tappeto”; “Frenata dei contagi: in calo sanitari positivi e classi in quarantena”. Sestri Levante: bimba precipitò dal balcone, assolti i genitori. Lavagna: critiche alla ciclovia anche da Fiab Tigullio. Chiavari: Asl-4, troppe spese per una certificazione”. Chiavari: 13 nuove isole per la raccolta rifiuti. Chiavari: segretari Pd, Bertani a Chiavari, Bixio a Sestri. Chiavari: mercoledì consiglio sul caso Torriglia. Chiavari: posteggio per residenti a 50 centesimi l’ora. Chiavari: lezione speciale, il Marconi Delpino in sala stampa.

Rapallo: Imu invariata, Tari aumentata. Rapallo: il semaforo blocca il lungomare. Rapallo: sgombero per una casa non abitabile. Rapallo: smaltimento Yacht, ieri prima udienza del processo. Portofino: parco nazionale, nuovo scontro in Consiglio regionale.

Recco: corso sul razzismo per gli studenti del liceo musicale.

Fontanabuona: Raffaella Paita incontra gli imprenditori. San Colombano: siccità del torrente Lavagna, caso da risolvere entro l’estate. Rezzoaglio: Alpepiana prima al Palio sul web. Santo Stefano d’Aveto: “Ora apriremo gli impianti di risalita”.