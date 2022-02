Rapallo: via Sotto la Croce, 542.000 euro per metterla in sicurezza - LevanteNews

Su proposta dell’assessore Filippo Lasinio, la giunta comunale di Rapallo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per la messa in sicurezza di via Sotto la Croce; ciò per poter inserire l’iniziativa, costo 542.000 euro, nel programma triennale delle opere pubbliche. Si tratta di una delle tante strade dette “figlie della ruspa”, realizzate senza palificazioni, adeguate opere di sostegno e canalizzazioni per il convogliamento delle acque piovane; strade che solo oggi, grazie a Filippo Lasinio, vengono messe in sicurezza.

Il progetto di fattibilità è stato redatto, su incarico dell’ufficio tecnico, dall’ingegnere Enrico Polverini con studio a Mezzanego. I lavori prevedono tra l’altro:

1 Decespugliamento dell’area, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe,

piante lianose, ecc.), per un fronte avente lunghezza pari a circa 70 m;

2. Taglio degli alberi pericolosamente inclinati verso la strada sottostante;

3. Disgaggio del materiale lapideo instabile;

4. Rivestimento della parete rocciosa mediante rete metallica fissata con tirafondi e cavi in acciaio.

I sopralluoghi compiuti hanno consentito di individuare le seguenti criticità:

1. precarie condizioni di stabilità in cui giace la scarpata rocciosa a monte della strada per un tratto

avente lunghezza pari a circa 35 m. Si può inoltre osservare la presenza di una tombinatura probabilmente occlusa dall’accumulo di materiale detritico, della quale si rende necessario verificare la

funzionalità. Ne consegue una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, a fronte della quale

è stato provvisoriamente posto rimedio mediante la posa di blocchi in calcestruzzo tipo “barriera

New Jersey” e rete metallica sostenuta da pali collegati ai medesimi;

2. tratto viario in curva a monte del quale si rilevano scaglie di materiale lapideo in fase di distacco.

Lungo il medesimo margine stradale è presente anche un muro di sostegno in pietra a secco giacente in condizioni di evidente dissesto;

3. ulteriori segmenti stradali messi provvisoriamente in sicurezza mediante blocchi in calcestruzzo

tipo “barriera New Jersey” e rete di protezione, con abbondanti quantità di materiale detritico caduto a tergo dalla scarpata di monte. I tratti dissestati hanno rispettivamente una lunghezza di circa 30

m e 40 m

4. tratto stradale con cunetta lato monte occlusa dalla caduta di scaglie e blocchi in abbondante

quantità, causata dal ruscellamento delle acque. La scarpata rocciosa lato monte presenta varie porzioni composte da disarticolati elementi lapidei di medio-piccole dimensioni per i quali si rende necessario il disgaggio. Nella medesima zona sono presenti due cedimenti a danno del margine stradale di valle, l’uno di modesta entità, l’altro più ampio con lunghezza pari a circa 12 m. La scarpata di

monte è attualmente presidiata da blocchi in calcestruzzo tipo “barriera New Jersey” e rete di protezione. In tale tratto la via è attraversata da una tombinatura e nel complesso presenta evidenti segni

di circolazione idrica sub-superficiale, ulteriormente alimentata da una risorgiva

5. tratto viario presidiato a monte da blocchi in calcestruzzo tipo “barriera New Jersey” e rete di

protezione, con ulteriore presenza di alberi pericolosamente inclinati verso la sede stradale;

6. segmento stradale avente lunghezza pari a circa 38 m, la cui scarpata a monte necessita di pulizia

e disgaggio dei blocchi lapidei instabili

7. ulteriore tratto stradale presidiato a monte da blocchi in calcestruzzo tipo “barriera New Jersey” e

rete di protezione, installato a seguito della caduta di detriti lapidei e terrosi da una scarpata avente

un’altezza pari a circa 7 m. In corrispondenza della scaletta di accesso ai terreni lato monte è presente un blocco di circa 2 metri cubi prospiciente la carrabile comunale.