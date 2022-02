Parco Portofino: Federparchi ripropone sette Comuni - LevanteNews

Da Roberto Costa, Coordinatore Federparchi Liguria, riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata ai componenti della commissione regionale Ambiente, al vicepresidente della Regione e al presidente Federparchi

Oggetto: approfondimento in merito alla perimetrazione del Parco Nazionale di Portofino Regione Liguria Prot-2022-0124563 del 11/02/2022.

Faccio seguito alla Sua nota per ringraziarla del coinvolgimento di Federparchi Liguria nelle audizioni previste in merito all’oggetto dalla Commissione da lei presieduta.

Le faccio pertanto pervenire una sintetica memoria con le nostre valutazioni e proposte in merito alla perimetrazione del Parco Nazionale di Portofino.

Premesso che Federparchi ritiene che ogni ragionamento sulla futura governance del Parco di Portofino debba comunque partire dal dato di fatto e punto fermo del buon lavoro sino ad oggi svolto dall’Ente Parco Regionale, in ciò coadiuvato dalla Comunità del Parco ed in particolare dai 3 Comuni che ne fanno parte – Camogli, Portofino e Santa Margherita ligure – la questione della perimetrazione non può a nostro avviso prescindere dalle volontà autonomamente espresse dai singoli comuni coinvolti, che riteniamo corretto debba prevalere su qualsiasi altra presa di posizione più o meno autorevole esterna a quel territorio.

A tale proposito nella discussione sviluppatasi negli scorsi mesi attorno al tema dei confini, sono emerse posizioni alquanto diversificate: comuni che da subito si sono espressi negativamente rispetto ad una possibile adesione al parco nazionale, comuni che viceversa hanno richiesto di entrare a farne parte ed ancora comuni che hanno condizionato la loro adesione alla definizione di accordi condivisi circa la perimetrazione, la zonizzazione e la regolamentazione della nuova area protetta.

E’ giusto a questo proposito esprimere grande apprezzamento per la costante e positiva opera di informazione e di mediazione svolta da ANCI Liguria, che ha permesso di superare molti dei dubbi circa i contenuti del progetto istituzionale.

Federparchi Liguria ritiene che in base a quanto scaturito dalla discussione la proposta complessivamente più equilibrata e realizzabile in tempi brevi sia quella che individua l’area protetta del Parco Nazionale nell’ambito di 7 comuni (Camogli, Portofino, S.Margherita Ligure, Rapallo, Coreglia, Zoagli, Chiavari) su una superficie di circa 3000 ettari.

Questa soluzione consentirebbe di escludere dal parco tutti quei comuni (Recco, Avegno, Uscio, Cicagna, Tribogna) che hanno espresso, sia pure con argomentazioni diverse, la volontà attuale di non farne parte, ma contemporaneamente di soddisfare la richiesta di quei comuni (Coreglia, Rapallo, Zoagli, Chiavari) che hanno reperito, dopo un approfondito dibattito al loro interno, una porzione di loro territorio inseribile nel parco, valutando contemporanemente in modo positivo i vantaggi generali, tanto in termini concreti che di immagine, di diventare “Comune del Parco Nazionale”.

Fra i comuni interessati all’ingresso nel parco nazionale Federparchi annovera anche Rapallo, che pur esprimendo valutazioni contrarie rispetto alla metodologia utilizzata dal Ministero della Transizione Ecologica per la definizione dei confini provvisori ed alle richieste di un suo maggiore coinvolgimento territoriale, ha invece espresso con una specifica delibera parere positivo all’adesione al parco, con la disponibilità di mettere a disposizione circa 800 ettari del proprio territorio.

Ciò consentirebbe pertanto di realizzare, rispettando il criterio della continuità territoriale, un Parco Nazionale di Portofino con la partecipazione di 7 comuni e circa 3000 ettari di area protetta, individuata fra l’altro – e non è fattore secondario – nelle zone di cornice caratterizzate da minore presenza di attività umane, maggiore pregio ambientale e valore paesaggistico.

Federparchi Liguria desidera comunque evidenziare, a puro titolo di informazione, che esistono peraltro altre situazioni in Italia in cui il parco nazionale esiste ed opera pur in mancanza del criterio di continuità territoriale, come ad esempio nel caso dell’Isola d’Elba nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Federparchi Liguria ritiene altresì che correttamente la gestione del Parco Nazionale e quella dell’Area Marina Protetta dovrebbero rientrare nell’ambito di un’unica governance, senza tuttavia che ciò debba avere come conseguenza una più ridotta estensione di superficie terrestre compensata unicamente con un ampliamento dell’area marina, come impropriamente suggerito da alcuni.

Ritenendo molto rilevanti i vantaggi derivanti, a livello di disponibilità di fondi ordinari e straordinari (es. ZEA, Parchi per il Clima, che il Ministero della Transizione Ecologica contempla esclusivamente per comuni ed imprese interni ad un parco nazionale e/o area marina protetta ma non ai parchi regionali), Federparchi Liguria invita quindi tutti gli Enti locali e le Istituzioni coinvolte ad aderire alla soluzione proposta, che peraltro non preclude alcuna ulteriore evoluzione futura, e si mette a disposizione, con i suoi esperti ai massimi livelli nazionali, per facilitare tutte le fasi successive a questo primo indispensabile passo per l’avvio effettivo del Parco nazionale.