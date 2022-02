Parco di Portofino: "Le deludenti ragioni espresse da Donatella Bianchi Wwf" - LevanteNews

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino

Nuovo Parco di Portofino. Il WWF dice sì, così titola un articolo di Erica Manna sull’edizione di Genova de “La Repubblica” del 14.2.22:

Un “microparco” che rappresenta “un’occasione mancata” ed “esclude l’entroterra”, secondo Legambiente Liguria (presidente Santo Grammatico). “Una soluzione di buonsenso” che va letta come punto di partenza per trovare la quadra a un conflitto di posizioni”, rimarca Donatella Bianchi, presidente di WWF Italia.

Così inizia l’articolo sviluppando “una distanza di visione tra due associazioni ambientaliste”.

E’ interessante e utile, quindi, capire le motivazioni di questa distanza di visione che, in ogni caso si riferiscono alla posizione che la Regione e in particolare il presidente Giovanni Toti, ha da sempre sostenuto: la totale contrarietà al Parco Nazionale ben condivisa anche dalla Lega.

Ricordiamo che il Parco Nazionale di Portofino è stato istituito da una legge dello Stato nel 2017. Dopo 3 anni di assoluta indifferenza delle istituzioni e in particolare della Regione, solo nella metà 2021, in particolare per una sentenza del TAR Lazio, sollecitata dalle realtà cultuali e del mondo ambientalista, il Ministero è stato costretto a

definire una perimetrazione, sia pure provvisoria, di Parco.

(11 comuni: 3 del golfo Paradiso, 5 del golfo Tigullio, 3 della Fontanabuona per 5.363 ettari di superficie).

4 anni di intensa attività delle associazioni ambientaliste – tutte le realtà regionali e locali- coordinate anche dalla nostra iniziativa, che hanno svolto azioni informative, di dialogo con sindaci e comunità locali, sempre nel “nulla” delle istituzioni.

“L’ispirazione del nuovo Parco nazionale di Portofino da parte della presidente del WWF nazionale”, come sostiene ora il Presidente Toti, è arrivata nella fase di definizione del parco provvisorio a 11 comuni del Ministero. “Ispirazione” per altro condivisibile in quanto sembrava dettata da una opportunità normativa considerare il nuovo parco nazionale come “Mare – Terra”. Vale a dire considerare la Riserva Marina esistente, già nazionale, che si estende al contesto terrestre, e non il contrario ,”Terra – Mare”.

Contestualmente il parco regionale (Camogli. Santa Margherita, Portofino) era ed è da considerare l’area terrestre più importante nello studio che il Ministero, da tempo, aveva espressamente fatto attraverso L’Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale.

Le indicazioni del 2018 del Ministero, individuavano la perimetrazione considerando 20 comuni (14 della fascia costiera del levante – Golfo Paradiso e Golfo Tigullio e 6 nella Val Fontanabuona per un totale di 15.000 ettari). Quella a 11 comuni individuata dal Ministero per 5.363 ettari è da considerare come un buon inizio per un graduale ampliamento da parte di altri comuni.

I buona sostanza, quanto si sta svolgendo, dimostra che “Ispirazione” della Presidente del WWF riguarda anche la condivisione di un Parco Nazionale a 3 comuni che con l’indegna e strumentale proposta di raddoppio dell’Area marina (347 ettari attuali) come enfatizzato anche da Toti, e la raccomandazione ai 3 sindaci di ampliare i loro confini territoriali con “qualche aggiornamento” farà fatica a arrivare a 2.000 ettari.

Decisamente deludente e offensivo.

Ricordiamo anche che il WWF regionale ha aderito nel 2019 al Coordinamento.

Resta una profonda indignazione e una sorta di “rabbia” quando si legge, ancora nell’articolo citato del “nobilissimo lavoro di tessitura compiuto da ANCI per coinvolgere i comuni interessati”. Il risultato: comuni non considerati nonostante chiare espressioni di aperture attraverso atti istituzionali e il sostegno di parco a 7 comuni, riduttivo rispetto a quanto proposto dal Ministero.

“La presidente del WWF invita a salutare la prossima nascita del <primo parco Mare – Terra> come una <rivoluzione>”: certamente lo è nel chiamarlo “Mare-Terra” ma al momento è una grande delusione, se non peggio e il resto sono solo parole.

Il mondo ambientalista (insultato dal Presidente Toti in più occasioni) attende ora la volontà del Ministro Cingolanì.

Lo stesso, che sostiene che i parchi nazionali si fanno solo con il consenso delle realtà locali, deve essere consapevole che l’attuale scelta della Regione sul Parco è solo un vincolo della Lega (antiparco a prescindere) a Toti per un locale equilibrio politico.

L’esperienza del mondo ambientalista è cosciente che non esistono Aree Protette con il totale consenso delle realtà locali (L’Area Marina protetta di Portofino è stata istituita senza il volere dei 3 comuni interessati), ma il consenso vero è perseguibile con la gestione delle aree scelte con principi e finalità nobili definiti da ricerca e studi.

Indispensabili sono poi valutazioni sulle aspettative di conservazione degli ecosistemi, biodiversità valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio e soprattutto del coinvolgimento e sostegno della socialità di chi vive i territori (Principi e finalità sottolineati dal Ministro in occasione della recente integrazione dell’art.9 della Costituzione.

Restando a disposizione, non ci resta che attendere le scelte del Ministro.