Pallanuoto/ Chiavari Nuoto, l'under 18 supera il Lerici - LevanteNews

Da Chiavari Nuoto

Altra vittoria per i verdeblu, con gli Under 18, nella settimana che ha visto l’esordio in campionato della prima squadra della Chiavari Nuoto.

I giovani di Mister Dinu hanno battuto 7-3 il Lerici, prendendosi una bella rivincita dopo aver perso di poche lunghezze (10-7) nella fase preliminare. Partita quasi perfetta in difesa, dove i chiavaresi sono riusciti a chiudere quasi sempre i tentativi spezzini che minacciavano la propria porta.

Una prova di carattere, dove lo spirito di squadra, il gruppo, ha prevalso sulle individualità di ognuno. Il prossimo appuntamento sarà domenica 27 febbraio sempre tra le mura di casa contro il G.S.Aragno. In bocca al lupo ai nostri ragazzi!

Chiavari Nuoto 7 – Lerici Sport 3

(2-0) (2-2) (1-1) (2-0)

Chiavari Nuoto: Dinu A, Strianese, Grasso 1, Vaccarezza 2, Durli, Domenighini, Schiaffino 2, Carbonaro, Volonghi 1, Gonfiantini 1, Spensieri, Balbi. All. Dinu Robert

Lerici Sport: Torracca, Vangi 1, Papa, Sisti 1, Pietra, Adreani, Reina, Lazzaroni, Guerra, Avvenente, Italiani 1, All. Sellaroli