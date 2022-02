Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori; i film della settimana - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante

BURGO Moneglia (Piazza caduti; telefono 333 1636 228)

Da giovedì 17 a domenica 20

Assassinio sul Nilo

Ore 16.00; 21.00

***

Ennio

Ore 18.00

**********

ARISTON Sestri Levante (Via Fico 12; telefono 0185 41505)

Dal 17 al 22 Febbraio (mercoledì chiuso)

Uncharted

Giovedì e venerdì: ore 17.00; 21.30

sabato e domenica: ore 16.15; 18.20; 21.15

Lunedì e martedì: ore 21.15

***

Assassinio sul Nilo

Giovedì e venerdì: ore 17.00; 21.15

Sabato e domenica: ore 16.00; 18.30; 21.15

Lunedì e martedì: ore 21.00

**********

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 17 al 23 (lunedì Chiuso)

Assassinio sul Nilo

Giovedì e venerdì: ore 16.30; 21.15

Sabato e domenica: ore 16.00; 18.15; 21.15

Martedì e mercoledì: ore 16.30; 21.15

***

Uncharted

Giovedì e venerdì: ore 16.30; 21.30

Sabato e domenica: ore 16.10; 18.30; 21.30

Martedì e mercoledì: ore 16.30; 21.30

***

Un eroe

Giovedì: ore 16.30; 21.00

sabato e domenica: ore 16.30

Martedì e mercoledì: ore 16.30; 21.00

***

Marry Me – sposami

Venerdì, sabato e domenica: ore 21.00

**********

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti, 16; telefono 0185 286 033)

Dal 18 al 22 febbraio (mercoledì e giovedì chiuso)

Ennio – il maestro

ore 16.00; 21.00

**********

COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681)

West side story

Mercoledì 16 febbraio: ore 21

Regia di Steven Spielberg

Un film con Ansel Elgort, Rachel Zegler, Maddie Ziegler, Rita Moreno, Ariana DeBose, Corey Stoll, Brian d’Arcy James, Ana Isabelle, Reginald L. Barnes, Mike Faist, David Alvarez, Jamila Velazquez, Sean Jones, Patrick Higgins, Ben Cook, Ricardo Zayas

Genere: Musicale, Drammatico, Sentimentale

Durata: 156 min.



West Side Story, il film di Steven Spielberg, è la nuova versione del classico musical del 1957 con le musiche di Leonard Bernstein, libretto di Arthur Laurents e parole di Stephen Sondheim, che nel 1961 dette origine al film di Robert Wise e Jerome Robbins vincitore di 10 premi Oscar. La storia, immortale, è quella di Romeo e Giulietta di Shakespeare, ambientata in una moderna metropoli divisa da razzismo e pregiudizi.

Due gang, i giovani immigrati portoricani Sharks, capeggiati da Bernardo, e gli americani bianchi Jets, con a capo Riff (Mike Faist), lottano per il controllo del territorio del West Side newyorkese e si scontrano ripetutamente per le strade. Durante un ballo a cui partecipano entrambe le fazioni, Maria (Rachel Zegler), sorella di Bernardo, e Tony (Ansel Elgort), un bravo ragazzo ex membro dei Jets, si innamorano a prima vista.

La loro storia, appena iniziata verrà infranta dal clima d’odio che divora le due comunità, fino ad un tragico finale di sangue, morte e dolore, che darà ai superstiti la consapevolezza dell’assurdità delle loro divisioni.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=AmDwQaDovMk

***

Van Gohgh – I girasoli

Venerdì 18 febbraio: ore 21

Regia di : David Bickerstaff

Un film con Jamie de Courcey

Genere: Documentario

Durata: 85 min.

Van Gogh – I Girasoli, film diretto da David Bickerstaff, è un documentario che accede al Van Gogh Museum, portando lo spettatore in un itinerario fatto di corridoi e opere d’arte, mostrando una serie di capolavori realizzati dal pittore olandese, uno dei più grandi della storia dell’arte.

Intervengono nel documentario i curatori del museo e diversi esperti e critici d’arte, tutti pronti ad analizzare e discutere sulle varie caratteristiche di Van Gogh, soffermandosi in particolare sui suoi celebri girasoli. I “Girasoli” sono una serie di dipinti realizzati tra il 1888 e il 1889, che raffigurano uno dei fiori più amati dall’artista, tanto da farne uno dei tratti distintivi della sua produzione. Van Gogh ha dipinto questi fiori in ogni loro fase, dal bocciolo alla fioritura, fino all’appassimento, molto spesso indici del suo stesso stato emotivo

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=sAv1uSZYw6c

***

Una famiglia vincente – King Richard

Sabato 19 febbraio: ore 21

Domenica 20 febbraio: ore 21

Mercoledì 23 febbraio: ore 21

Regia di Reinaldo Marcus Green

Un film con Will Smith, Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate

Genere Drammatico

Durata: 144 min.



Una Famiglia Vincente – King Richard, film diretto da Reinaldo Marcus Green, racconta la storia delle due superstar del tennis, Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre, Richard Williams (Will Smith), che sin dall’infanzia è stato il loro allenatore. La famiglia Williams viveva a Compton, malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità.

Sin da quando erano bambine, Richard ha deciso che le figlie avrebbero auto un futuro da tenniste e, nonostante non avessero preparazione alcuna, ha iniziato ad allenarle. Con nessuna conoscenza dello sport, l’uomo si è impegnato a formarle, convinto che un giorno le sue bambine sarebbero potute diventare due delle tenniste migliori della storia.

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=61ujwNlFbFY

***

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass Rafforzato ( Vaccinazione o Guarigione) all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Si può accedere alla sala solo forniti di mascherina fpp2

– Mantenere la mascherina ffp2 all’interno della sala cinematografica e nelle aree comuni

– non si possono consumare cibi e bevande all’interno della struttura

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori.