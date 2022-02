Lettere: "Camogli: Cantiere ex scalo... un disagio continuo!" - LevanteNews

Da Giorgio Casciscia

Lo so, se ne è già parlato più volte in questi ultimi giorni ma forse, data la situazione, sembra opportuno “battere il ferro finché è caldo”, anche al fine di scuotere i preposti dell’Amministrazione comunale da quella forma di torpore che sembra attanagliarli e di indurli ad assumere drastici ed esaustivi provvedimenti nei confronti del problema “parcheggi”.

V’è da ricordare che era il lontano febbraio 2019 quando, nella Sala Consigliare del Comune di Camogli, l’ architetto De Giorgi (dando altresì prova di “perfetta cognizione” dei tempi occorrenti per la realizzazione di un progetto), nell’illustrare il cronoprogramma dei lavori, indicò nel febbraio 2021 il ripristino della normale viabilità di Via Colombo.

Oggi, appare quasi tragicomico constatare che, a distanza di ben tre anni da quella perspicace previsione, non solo la circolazione di parte di Via Colombo è tuttora afflitta dalla presenza di una tortuosa, scomoda e pericolosa rampa di accesso ma altresì che, in considerazione dell’attuale stato dei lavori (che stanno procedendo con una disarmante lentezza), prima di riavere la viabilità della vecchia Via Colombo, dovrà passare ancora molto tempo!

C’è da sperare che si possa verificare una sensibile accelerazione dei lavori, altrimenti, nell’imminenza dei prossimi weekend primaverili, dovremo assistere alla solita drammatica “contesa” per un parcheggio tra turisti e residenti (questi ultimi già sistematicamente penalizzati da una vergognosa carenza di posti auto a loro riservati e, peraltro, nemmeno tutelati da adeguati controlli sugli abusi, spesso quasi mai sanzionati!).