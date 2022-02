Lavagna: Cavi, ripristinata la segnaletica orizzontale - LevanteNews

Dal comune di Lavagna

Iniziati oggi da Cavi Arenelle gli interventi di ripristino segnaletica nei tratti interessati dai recenti lavori di messa in sicurezza delle strade, di cui sono in programma ulteriori interventi di finitura oltre che di futuro ripristino di nuove vie.

Ai fini di una maggiore sicurezza si è deciso con il comando di polizia municipale di procedere all’inversione dell’incrocio tra Via Parma e via Alessandria prevedendo l’obbligo di arresto, come un tempo, su Via Alessandria anziché su Via Parma.

Nella sera/notte tra giovedì 17 febbraio e venerdì 18 verrà ripristinata la segnaletica orizzontale di Via Colombo, Ponte della Maddalena, Piazza Torino e Piazza Cordeviola. Seguiranno altri interventi.