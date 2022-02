Lavagna: "Alla scoperta del cuore verde del Tigullio" - LevanteNews

Presso il municipio di Lavagna si è svolta la presentazione del prodotto di turismo esperienziale “Alla scoperta del cuore verde del Tigullio”, improntato alla valorizzazione della collina di Santa Giulia e mare e che rappresenta il contributo della città al progetto “Tigullio Capitale della Cultura 2024”. Ad illustrarlo Antonella Riccardi dell’Agenzia Prime Time Viaggi, autore del prodotto, insieme alla squadra di agricoltori e imprenditori locali (“locals”) coinvolti, il vicensindaco e assessore al turismo Elisa Covacci e, in video collegamento, i rappresentanti del progetto Artès -network italiano di turismo esperenziale – e di Assotes -Associazione Professionale per gli operatori di turismo esperienziale.

“Il progetto consiste in un modo nuovo di proporre il nostro territorio a un visitatore sempre più consapevole e interessato a nuove esperienze e in un modo per noi lavagnesi di valorizzare la nostra collina insieme all’offerta legata al mare – spiega Riccardi, operatrice di turismo esperenziale e guida turistica -. Si tratta di un’esperienza che porta il visitatore ad abbandonare il ruolo di mero fruitore per diventare un vero e proprio attore che compie una missione, quella di documentare in veste di blogger tutto quello che succede in collina, compiendo un percorso che va dall’oliveto agli antichi sentieri costruiti con i muretti a secco alla preparazione del pesto con il nostro olio e basilico. Così il coinvolgimento è assicurato e la familiarità con il luogo molto più stretta rispetto all’offerta turistica tradizionale.

Il turismo esperienziale rappresenta la nuova frontiera del settore, attraverso cui i diversi territori del nostro Paese possono sviluppare nuove forme di conoscenza e di aggregazione tra le persone e tra la comunità e le persone. In questo contesto, il turista non è più condotto passivamente all’interno di un viaggio ma ne è il protagonista (da consumatore a consuma-attore): crea relazioni, si immerge nello stile di vita locale, sperimenta, vive le proprie passioni, si emoziona e impara facendo. Tutto ciò all’insegna della tutela e salvaguardia del territorio, della valorizzazione del patrimonio culturale, dell’agricoltura e dell’enogastronomia, all’interno di una storia unica, che si può vivere in un certo luogo e in nessun altro.

“Siamo grati a Prime Time Viaggi e ad Antonella Riccardi, con cui stiamo collaborando ormai da quasi tre anni, per aver scelto la nostra collina per la creazione di un prodotto di turismo esperienziale di così grande impatto emozionale, strumento fondamentale per un’offerta turistica, che non può prescindere dalla valorizzazione di ciò che è più autentico e prezioso nel nostro

territorio”, dice l’assessore Covacci.

“Alla scoperta del cuore verde del Tigullio” costituisce il contributo della città di Lavagna al progetto “Capitale Italiana della Cultura 2024”.