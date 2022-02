Cicagna: bonus scuola materna, nuovo bando comunale - LevanteNews

Dal comune di Cicagna

L’Amministrazione comunale, al fine di sostenere le Famiglie, non avendo sul proprio territorio Scuole Materne Statali con accesso gratuito, predispone un nuovo Bando comunale “BONUS SCUOLA MATERNA” con la finalità di assegnare un sostegno economico contribuendo alle spese sostenute dalle Famiglie per i Bambini frequentanti la Scuola Materna paritaria.

Il nuovo contributo economico comunale concorrerà infatti al rimborso, nella misura del 50%, della spesa sostenuta per il pagamento delle rette mensili dell’Istituto Suore della Presentazione, Scuola paritaria convenzionata con il Comune di Cicagna.

Per accedere al sostegno economico, i cittadini residenti, dovranno presentare la relativa domanda al Comune di Cicagna entro e non oltre il 15 Marzo 2022, compilando l’apposita scheda “Modulo Adesione” e documentando l’avvenuta iscrizione dell’Alunno all’anno scolastico 2022/2023.

Il rimborso verrà erogato con le seguenti scadenze:

> Rimborso a Dicembre 2022 per le rette relative ai mesi Settembre / Ottobre / Novembre / Dicembre

> Rimborso a Aprile 2023 per le rette relative ai mesi Gennaio / Febbraio / Marzo

> Rimborso a Luglio 2023 per le rette relative ai mesi Aprile / Maggio / Giugno

Per eventuali Informazioni o per ricevere la Modulistica relativa alla domanda di adesione rivolgersi allo Sportello Uffici Scolastici Comunali aperto dal lunedì al sabato con orario 9.00/12.30.