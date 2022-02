Chiavari: "Vie delle Americhe Summit" dedicato a Giannini - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

La prima edizione dell’Economic Forum Giannini, dedicata al più grande banchiere del mondo, fondatore della Bank of America, ha avviato un confronto costruttivo tra istituzioni, economisti, aziende, associazioni ed esperti per guardare tutti insieme a nuovi orizzonti e nuove prospettive, al futuro.

Questo spirito era presente anche nell’esperienza migratoria di tante famiglie del levante ligure che, tra l’Ottocento e il Novecento, alimentarono un significativo esodo verso le Americhe. L’emigrazione ligure ha le sue radici più profonde a Chiavari, in Val Fontanabuona, in Val Graveglia e in tutto l’entroterra del Tigullio e ad essa è dedicato l’evento “Vie delle Americhe Summit”, promosso dal Comune di Chiavari in collaborazione con Promotur, in programma venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso l’Auditorium San Francesco. L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso avviato dall’Economic Forum Giannini 2021, diventando così una preview dell’edizione 2022.

Diversi i temi che verranno affrontati: dall’analisi del contributo apportato dai discendenti degli emigranti all’economia e allo sviluppo delle città che li ospitarono, alla necessità di conservarne la memoria collettiva e tramandarne le testimonianze.

Si parlerà anche di promozione culturale, turistica ed economica del Tigullio e dell’entroterra, con uno sguardo internazionale alle iniziative da realizzare oltreoceano, valorizzando il brand Liguria grazie anche agli ambasciatori liguri.

Le “Vie delle Americhe Summit” si propone anche di avviare un confronto con il bacino potenziale del cosiddetto turismo “di ritorno” o “delle origini”, ovvero quello generato dagli italiani residenti all’estero o dai loro discendenti. Il dibattito e confronto, su questi e altri temi, avverrà in presenza e online con la partecipazione di istituzioni, sindaci, università, storici, economisti, esperti, scrittori, diplomatici e associazioni.

“The american dream e il self made man. Intere famiglie fuggirono dalla povertà e dalle condizioni precarie con un sogno in tasca verso una terra lontana, promessa, trovandosi ai piedi della statua della Libertà pronte a rimettersi in piedi e creare un nuovo modello di società – spiega l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – Furono milioni gli italiani che presero le vie delle Americhe, grandi lavoratori che si integrarono rapidamente con le nuove comunità, ottenendo in molti casi eccellenti risultati e soddisfazioni – aggiunge Ratto – Nel Summit parleremo proprio di questa storia e di quanto tuttora esista una forte connessione tra noi e le Americhe che merita di essere analizzata, raccontata e rilanciata in modo che si possa costruire un ponte virtuale tra Chiavari, e più in generale tra la Liguria, e quello che è stato definito il Nuovo Mondo. Il tema dell’emigrazione, di grandissima attualità, rilanciato di recente a Sanremo da Massimo Ranieri con la sua canzone ‘Lettera al di là del Mare’, resterà il focus dell’intero evento. Saranno molte le curiosità che sveleremo sui legami tra noi e l’oltreoceano, che sono convinto verranno particolarmente apprezzate, tenendo conto che Chiavari, oltre ad essere una città risorgimentale, fu anche la sede di 11 consolati tra cui Stati Uniti, Perù e Argentina – conclude l’assessore – Lanceremo in questa occasione la seconda edizione dell’Economic Forum Giannini e in collaborazione con Promotur anche la ‘Festa del Perù’ che dedichiamo a tutti i nostri emigrati”.

“Un’occasione per valorizzare Chiavari e il suo territorio, per recuperare l’eredità delle microstorie all’interno della marcostoria che tutti noi conosciamo – aggiunge Silvia Stanig, vicesindaco F.F. di sindaco – Palazzo Rocca e il suo parco sono la testimonianza di questo stretto rapporto con il Sud America, uno dei gioielli più importanti della città in cui, ricordiamo, è partita l’avventura della candidatura del Tigullio a Capitale italiana della cultura 2024”.

Interventi di apertura di

– Silvia Stanig

Vicesindaco F.F. di Sindaco

Assessore alla Cultura Comune di Chiavari

– Gianluca Ratto

Assessore alla Promozione della Città

Comune di Chiavari

– Marco Bucci

Sindaco Città Metropolitana di Genova

– Andrea Benveduti

Assessore Emigrazione Regione Liguria

– Ilaria Cavo

Assessore alla Cultura Regione Liguria

– Giampaolo Roggero

Presidente Promotur Chiavari

Relatori

– Fabio Capocaccia

Presidente CISEI-Centro Internazionale Studi

Emigrazione Italiana

Vicepresidente Museo Emigrazione Italiana

– Mario Menini

Presidente Associazione Liguri nel Mondo

– Suor Ana Rosa Sivori con Cristina Cogorno

Cugina di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco

– Intervento di don Giuseppe Culoma

Direttore Ufficio Pastorale Migrantes Diocesi Chiavari

– Roberto Speciale

Presidente Fondazione Casa America

– Anna Maria Saiano

Agente Consolare Stati Uniti d’America a Genova

– Pierangelo Campodonico

Direttore MU.MA

Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni

– Cristina Bolla

Presidente Centro Studi Amadeo Peter Giannini

Presidente Genova Liguria Film Commission

– Claudia Vaccarezza

Docente di materie scientifiche.

Curatrice de “Il diario di Andrea Gagliardo tra la Merica e la Fontanabuona (1888-1899) (Oltre Edizioni)

– William J. Connell

Professore di Storia e Cattedra di Italianistica La Motta, Dipartimento di Storia, autore Storia degli Italo-Americani

E le testimonianze di

– Alberto Cappato

Direttore Innovazione Sviluppo e Sostenibilità – Porto Antico di Genova

– Vivian Cardia

Associazione Liguri nel Mondo New York

– Joe Gardella

Associazione Liguri nel Mondo San Francisco, California

– Luigi Passano

– Paolo Passano

Ristoratori a Lavagna e a Guayaquil, Ecuador

– Franca Cuneo

Con il papà Franco Cuneo, originari di Gattorna, Moconesi, val Fontanabuona, titolare dell’omonimo ristorante del porto Amburgo frequentato dall’amico scrittore Luis Sepulvèda che vi ambientò il suo libro più famoso: “La Gabbianella e il gatto che gli insegnò a volare”

E con

I murales artistici originali realizzati dall’artista Gian Marco Crovetto esposti dalla Città di Genova e dalla Porto Antico Spa all’interno del Porto di San Francisco ospitati all’Auditorium San Francesco nel corso del convegno, in collaborazione con la Galleria San Lorenzo al Ducale di Genova

– Alessandro Sauda

Presidente Consorzio Portofino Coast

– Francesco Andreoli

Presidente Consorzio Liguria Together

È obbligatorio il Green Pass rafforzato.

