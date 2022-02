Chiavari: gestione del personale, opportunità di lavoro per giovani inoccupati - LevanteNews

Da Ente Forma Chiavari

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di Ente Forma per Tecnico di amministrazione del personale, figura professionale richiesta dal mercato del lavoro, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il bando Matchpoint, emanato da Alfa Liguria, agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento.

Il Tecnico dell’amministrazione del personale opera come impiegato presso studi professionali di consulenza del lavoro, nell’ambito dell’ufficio del personale di aziende di differenti dimensioni, o di associazioni di categoria.

La figura professionale formata predispone e gestisce i documenti e le registrazioni previste dalla legge in materia di lavoro, gestendo le attività amministrative connesse all’assunzione, retribuzione e cessazione dei rapporti di lavoro e le registrazioni contabili in materia fiscale, assicurativa e contributiva, e i relativi adempimenti (pagamenti, dichiarazioni, comunicazioni obbligatorie) in materia di lavoro subordinato o parasubordinato. Inoltre, assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche dell’impresa, in base alle normative vigenti.

I destinatari del corso sono 11 giovani tra i 18 e i 30 anni non compiuti, residenti o domiciliati in Liguria, inoccupati o inattivi e in possesso di una qualifica professionale e/o diploma di istituto secondario superiore di secondo grado. Sono previste prove di selezione. La durata del corso è di 600 ore, articolate in 300 ore di aula e laboratorio e 300 di stage aziendale.

Le iscrizioni gratuite sono aperte e si chiuderanno il 4 marzo 2022.