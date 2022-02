Chiavari: decesso di "Tino" Puri, un ricordo di Ernani Andreatta - LevanteNews

Da Ernani Andreatta

Tino Puri, era nato a Genova ma per tutta la vita ha vissuto nel Rione Scogli in Corso Buenos Aires a Chiavari. E’ deceduto a 82 anni, e i funerali sono stati celebrati ieri alle 15.30 nella Chiesa delle Saline. Era l’ultimo dei tre fratelli Puri. Gino per l’anagrafe, ma per tutti era “Tino”. Si era occupato di perizie assicurative automobilistiche.

E’ mancato dopo una grave malattia iniziata circa sei mesi fa.

Era figlio di Sabatino Puri detto “Sabin” e Angela Canepa. Quest’ultima per moltissimi anni nel dopoguerra fu titolare di un negozio di commestibili in Corso Buenos Aires dopo la traversa di Via Argiroffo. Anzi, in verità il negozio prendeva il nome dalla Nonna Attilia e tutti lo chiamavano dalla “Tilia”. Era stato aperto nel 1910 e appartenne sempre allo stesso ramo famigliare. Dopo Attilia Canepa fu gestito dalla figlia Angela coniugata appunto con “Sabin” Puri. Angela, sebbene avesse un aspetto fiero e serioso, spesso non disdegnava di dimenticare i conti delle famiglie più bisognose e certamente “meno ricche” specialmente nel dopoguerra. L’esercizio chiuse l’attività negli anni ’60 circa.

Di fronte al negozio della Angela, c’era l’osteria della “Nunsia” che iniziò l’attività come “Cooperativa Scogli” fondata nel 1920, per anni fu gestito dalla famiglia Gori. Diventò poi anche una rivendita di frutta e verdura e per molti anni fu uno dei classici ritrovi del Rione Scogli anche se ubicato in Corso Buenos Aires. Al tempo del regime fascista sulla sua facciata apparve la scritta “L’Italia è un popolo di giovani” che naturalmente fu cancellata subito dopo a guerra finita nel 1945.

Fra i tre fratelli Puri, il più attivo per il rione fu indubbiamente Andrea il secondo, che diventò poi un apprezzato scrittore di poesie sia in Italiano che in dialetto genovese.

Alla moglie di “Tino”, Simonetta così come alla figlia Angela sono giunte le condoglianze di tutto il rione attraverso la numerosa folla che ha riempito la Chiesa delle Saline.

La foto è del 1939. La signora in nero è Attilia Camoirano in Canepa con tutti i suoi vari nipoti.

Da sinistra in alto Vito Vaccaro, i fratelli Luigi e Andrea Puri (deceduti da qualche anno) e Bruno Canepa che nella vita è stato un apprezzato commercialista ora in pensione. Quindi da sinistra Gino Puri detto “Tino” (i cui funerali sono stati celebrati oggi alle 15.30). Quindi Rino e Zita Vaccaro, Lella Canepa, la Nonna Attilia, Enzo Vaccaro e Gian Luigi Canepa. Manca solo Giacomo Canepa (che per molti anni fu promotore del Rione Scogli oltre che Geologo di professione) perché non ancora nato.