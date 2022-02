E’ in corso a Camogli la potatura dei vecchi platani (malati) in via Bettolo; il taglio dei rami procederà in seguito in corso Mazzini. Riguardo ai lavori pubblici va segnalata l’attesa sistemazione di dissuasori di velocità nelle vie Risso e Rosselli. In quest’ultima strada sarebbe oltremodo utile, per motivi di sicurezza, disincentivare il più possibile il transito se non indispensabile.