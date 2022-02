Camogli: incontro su "Le Baccanti", in scena al "Sociale" - LevanteNews

Dall’Associazione “Ochin Okinawa”

Le Baccanti – Misteri di una tragedia

21 febbraio 2022 alle 17.30

Ingresso libero con green pass

Lunedì 21 nel ridotto del Teatro Sociale di Camogli la regista Laura Sicignano ci presenta la propria interpretazione dell’ultimo testo di Euripide che il 22 febbraio andrà in scena nel nostro amato teatro alle 21.

La trama. Dionisio (o Bacco) arriva furioso a Tebe perché la madre del re e il re stesso, Penteo, non credono che sia un dio. Lui, che si chiama anche Bacco, dio del piacere, del vino e della metamorfosi, scatena le donne di Tebe inebriandole: le Baccanti danzeranno, canteranno libere sul monte, ma finiranno anche per fare letteralmente a pezzi il re Penteo.

Quale il significato delle Baccanti? Il dio si infuria perché i tebani non hanno rispettato la divinità? perché il potere è mal esercitato dal re? O forse Euripide vuole mostrare la potenza femminile, come ha già fatto in altre tragedie? Forse, suggerisce Laura Sicignano, le Baccanti e Bacco mostrano come reagiscono la natura e il sacro se noi li offendiamo?

Molte sono state le letture nel corso dei secoli e sicuramente Euripide ancora ci parla, come solo i classici sanno fare.

Uno spettacolo con tanta musica, danza, azione in un’ora e 20 minuti.

Vi aspettiamo lunedì pomeriggio per chiacchierare con la regista

Silvia Neonato con Ochin Okinawa

Ps. Presto riprenderemo a vederci.