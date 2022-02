Calcio/ Entella-Siena: scatta la vendita dei biglietti - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Va in scena l’ennesimo monday night stagionale al Comunale di Chiavari. Lunedì 21 febbraio alle ore 21.00, in programma la sfida tra Entella e Siena valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C.

I biglietti d’accesso potranno essere acquistati online sul nostro sito ufficiale, all’Entella Point (aperto tutti i giorni, weekend compreso, fino al 21 febbraio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) e nelle ricevitorie Etes autorizzate. Il giorno della partita la biglietteria dello stadio resterà chiusa.

TRIBUNA CENTRALE

Intero € 25,00

Ridotto € 21,00

TRIBUNA SEMICENTRALE E LATERALE

Intero € 20,00

Ridotto € 17,50

DISTINTI

Intero € 15,00

Ridotto € 11,00

GRADINATA SUD “ERMES NADALIN”

Intero € 9,00

Ridotto € 6,00

SETTORE OSPITI*

Intero € 9,00

RIDOTTI: over 65, donne, ragazzi/e dai 7 ai 17 anni, invalidi da 50% al 99%.

Per i bambini sino a sei anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it

Per accedere allo stadio è obbligatorio esibire il Green Pass Rafforzato, ad esclusione dei minori fino a 12 anni e dei soggetti esenti.

Il Green Pass Rafforzato deve attestare la vaccinazione con almeno una dose o l’avvenuta guarigione.

È obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 che andrà mantenuta per tutta la permanenza all’interno dell’impianto.

*I tagliandi per il settore ospiti possono essere acquistati online sul nostro sito ufficiale, su Etes.it o nelle ricevitorie Etes autorizzate