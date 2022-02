Recco: scuole, tra sicurezza e progetti didattici le attività svolte dall'amministrazione - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il sindaco Carlo Gandolfo tiene a sottolineare l’impegno dell’Amministrazione Comunale per rendere sempre più sicuri e confortevoli gli edifici scolastici oltre a garantire il necessario sostegno alla realizzazione dei progetti didattici.

“La sicurezza delle scuole è una nostra priorità perché abbiamo il dovere di garantire la tranquillità degli studenti, degli insegnanti, del personale e delle famiglie –spiega il sindaco Carlo Gandolfo – siamo a disposizione della scuola, consapevoli del ruolo fondamentale che essa svolge all’interno della nostra comunità. Ringrazio l’assessore alla Pubblica Istruzione, Davide Lombardo Manerba, per il suo impegno nel raggiungere gli obiettivi, la responsabile dottoressa Romeo e tutto il personale per il lavoro svolto e gli ottimi risultati ottenuti”.

Sicurezza ed efficientamento degli edifici scolastici

– riqualificazione dei bagni nella scuola materna di via Milano, in collaborazione con l’assessorato ai lavori pubblici: investimento 13.000 euro (2021);

– efficientamento energetico nella scuola di via Massone, attraverso impianti di illuminazione a tecnologia Led, in collaborazione con l’assessorato ai lavori pubblici: investimento 123.943 euro (2021);

– ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico con la riorganizzazione degli spazi all’interno degli edifici e dei servizi di scuolabus e mensa (2020);

– sostituzione di 47 infissi nella scuola di via Massone: investimento 70.000 euro di cui 9.000 ricevuti dal Ministero dello Sviluppo Economico (2020);

– riconversione a led dell’illuminazione delle scuole materne di Megli, via Milano e San Rocco, in collaborazione con l’assessorato alla Manutenzione: investimento 80.000 euro di cui 70.000 Decreto Crescita (2020);

– installazione di 2 porte antipanico, 2 finestre e 5 porte finestre a nastro nella scuola di via Massone, in collaborazione con assessorato alla manutenzione: investimento 12.000 euro (2020);

– tinteggiate diverse aule, grazie anche all’intervento di volontariato di un gruppo di genitori, di un’aula di sostegno e rinnovamento dell’Aula Magna.

– annuale attività di manutenzione dei plessi scolastici con sfalci e potature nelle aree pertinenziali esterne.

Supporto all’attività didattica

– contributo all’Istituto Comprensivo per acquisto di lavagne multimediali di ultima generazione per le classi della scuola di via Massone e miglioramento della connettività per le scuole dell’Infanzia: investimento 15.000 euro (2021);

– schema di convenzione con il liceo artistico Barabino per le competenze trasversali e l’orientamento degli studenti (2021);

– erogazione contributo all’Istituto Comprensivo per acquisto libri da utilizzare in comodato gratuito da parte degli alunni: investimento 10.000 euro risorse trasferite dalla Regione (2020);

– partecipazione alla giornata di formazione dedicata al primo soccorso/ rianimazione Cardio Polmonare con uso del Defibrillatore (progetto della Regione Liguria) presso l’Istituto Nicoloso da Recco (2020);

– iniziative dedicate agli studenti nell’ambito del “Giorno della Memoria” organizzate tutti gli anni, nonostante le ristrettezze dovute alla pandemia;

– organizzazione tutti gli anni delle celebrazioni per il “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano Dalmata;

– donati circa 20 libri per la didattica, con la collaborazione della scuola primaria, all’associazione Ecopsi, che si occupa dei ragazzi diversamente abili del comprensorio (2019);

– 330 kit di materiale scolastico distribuiti agli studenti della scuola primaria durante il lockdown, donazione della cartoleria Capurro con consegna effettuata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile (2020);

– progetto “Recco musica & sport”, iniziativa educativa pomeridiana, concordata con le società sportive e musicali recchesi, dedicata agli alunni della scuola primaria. Tra le altre iniziative troviamo le conferenze a tema, tra sport e politica, organizzate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, in Sala Polivalente. L’organo rappresentativo ha anche curato la mostra sulla sensibilizzazione alla pulizia della città, esposizione nata per realizzare una cartellonistica verticale da inserire nelle aree ecologiche di Recco (2019).

Bandi, borse di studio e tariffe

– borse di studio per l’acquisto dei libri di testo, 11.697 euro destinati da Regione Liguria al Comune (2021);

– avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva da svolgersi presso l’Istituto comprensivo cittadino, stanziati 5.000 euro a sostegno di progetti sportivi per l’anno 2022;

– mantenimento costante delle tariffe della mensa scolastica e degli scuolabus da inizio mandato; invariate anche per l’anno scolastico 2022/2023 le tariffe dei pasti nelle scuole dell’infanzia e primaria con introduzione delle fasce di reddito ISEE in modo da favorire le famiglie in difficoltà;

– borse di studio-voucher per gli studenti delle scuole superiori (2021);

– ricevuti 4.000 euro di fondi regionali, attraverso l’Agenzia per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) per gli interventi di integrazione e formazione degli alunni con disabilità (2021);

– bando “per la promozione della connettività internet veloce e per l’acquisto di strumenti informatici”, erogato il contributo di circa 200 euro a 11 famiglie con figli studenti, in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali, per garantire la partecipazione alla didattica a distanza nel periodo di emergenza sanitaria (2020);

– rimborso delle quote pagate (da settembre a dicembre 2020) per i servizi di trasporto scolastico e mensa per gli studenti di Recco che studiano fuori Comune (2020);

– esonero dal pagamento della prima rata (da settembre a dicembre 2020) dei servizi di refezione e di trasporto scolastico per sostenere i nuclei familiari recchesi con figli iscritti all’Istituto Comprensivo, plessi di Recco;

– rimborso del 50% della tariffa annuale versata dalle famiglie per il trasporto scolastico a compensazione della sospensione delle attività didattiche causate dall’emergenza Covid (2020).

Ammodernamento dotazioni scolastiche

– contributo all’Istituto Comprensivo per l’installazione nelle scuole dell’infanzia di San Rocco e Megli e in alcune aule della scuola primaria di tende ignifughe e parasole: investimento 10.000 euro;

– nella scuola dell’infanzia di Megli acquistata una nuova cucina e nuove attrezzature messe a disposizione delle cucine negli altri plessi: investimento 4697 euro;

– nella scuola di via Massone acquistati nuovi tavoli: investimento 2.587 euro;

– nuova dotazione di apparecchiature per migliorare la connettività internet e telefonica, nei plessi di Megli, San Rocco e via Milano: investimento di 35.000 euro (2021);

– contributo all’Istituto Comprensivo per acquisto di 52 banchi e 52 sedie per le classi della scuola media e della scuola primaria: investimento 10.000 euro (2019);

– nella scuola di via Massone è stato realizzato un nuovo progetto per il laboratorio tecnologico-scientifico, con tinteggiatura e parziale rasatura dell’aula, sistemazione di 24 sgabelli girevoli, 2 banchi monoposto, 6 banconi e videoproiettore: investimento 10.310 euro;

Altre iniziative

– elezione del nuovo sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi ogni anno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria;

– istituzione della “zona 30 scolastica” in via Marconi (2021);

– mantenimento dell’utilizzo gratuito delle aree blu, con esposizione di un contrassegno, che permette di lasciare l’auto in sosta gratuitamente per accompagnare i bambini e i ragazzi a scuola;

– organizzazione di “Serata Stellare”, alla scoperta dell’astronomia con il professor Riccardo Carlini (2021);

– cerimonia di consegna delle Borse di Studio intitolate a Maurizio e Antonella Salvi (2021);

– nuovo regolamento del “Consiglio Comunale dei Ragazzi”;

– coordinamento dei gruppi di lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi;

– regolamentata dal 2019 con ordinanza la chiusura al transito veicolare di via Massone (accesso della scuola) negli orari di entrata e uscita degli alunni della scuola primaria e secondaria (2019).