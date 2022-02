Recco: "Il sindaco e la gestione del covid" - LevanteNews

Dal Circolo PD Recco Avegno Uscio

L’ attenuarsi del timore della pandemia da Covid 19 lascia lo spazio ad alcune riflessioni che vogliono essere del tutto costruttive anche perché (ne siamo tutti consapevoli) la situazione risolta non lo è ancora.

Anzi, persiste l’esigenza di osservare le più elementari precauzioni, sia pure con una qualche ritrovata serenità.

Abbiamo affrontato un evento di portata straordinaria, riconducibile ad una causa sulla quale la comunità scientifica ancora si interroga.

La pandemia ha prodotto un’autentica emergenza sanitaria, i cui effetti hanno fortemente condizionato tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Tra decenni ci renderemo conto, forse, del cambiamento individuale e collettivo che è avvenuto.

Questa premessa evidenzia come, in una situazione di tale portata, sia fondamentale poter disporre di un punto di riferimento, da individuare necessariamente nelle Istituzioni e più in particolare nella figura del Sindaco, in quanto autorità sanitaria apicale del territorio.

Tutti ricordiamo come nel pieno della pandemia non era dato di conoscere l’incidenza dei casi nonostante le ripetute sollecitazioni affinché i dati fossero resi noti (forse il Sindaco non si era reso conto che non è tenendo all’oscuro la popolazione che si infonde tranquillità).

Per poi dire dell’attualità: dei disagi tra regole, tamponi, green pass, scarsa efficienza della ASL.

Il Sindaco, ha saputo tenere le fila con il territorio?

Ha incontrato gli operatori della Medicina del territorio per promuovere e coordinare iniziative puntuali?

Ha destinato le risorse necessarie affinché potessero accedere ai tamponi anche quelle persone per le quali 15 euro sono una somma di denaro da non poter sottostimare?

Ha riflettuto sul fatto che l’ex Ospedale S Antonio, in momenti di bisogno di spazi, si è rivelata una struttura (almeno in parte) colpevolmente lasciata a sé?

E’ noto come, nei contesti familiari con difficoltà economiche, la mancanza di salute vada ad acuire i problemi già esistenti.

Per questo è necessario che il filo di comunicazione per rispondere alle esigenze del territorio sia non solo sanitario ma anche sociale e possa avvalersi del concorso attivo dei Patronati, del Sindacato, delle Associazioni del Terzo Settore, dei Centri di Ascolto Vicariali.

In ultimo, ma non per importanza, sottolineiamo come concreta possibilità di accesso alle informazioni e la loro capillare diffusione siano elementi di assoluta importanza e come tali irrinunciabili.

I diritti, o sono di tutti o non sono tali: diventano privilegi.

Il Sindaco deve assumersi la responsabilità di essere il perno di una rete socio-sanitaria solida ed estesa, che nelle sue maglie intercetti gli autentici bisogni delle persone.

E per fare questo, potrebbe dedicare un po’ meno tempo alla promozione di se stesso.