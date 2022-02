Recco: Argonauti, saranno presentate presso la sala Consiliare del Comune - LevanteNews

Chi vuole ascoltare in anteprima una storia di “Argonauti. Un canto per Recco. La città si fa teatro”? È arrivato il momento di scambiare le prime opinioni sul lavoro svolto finora. Prosegue con tre letture partecipate il progetto di Teatro Pubblico Ligure, ideato da Sergio Maifredi per la Città di Recco che lo sostiene, grazie alla convinzione del sindaco Carlo Gandolfo.

L’Amministrazione comunale ha investito risorse su un’attività culturale che rappresenta la ricostruzione di un vissuto comune. Le letture partecipate avranno luogo presso la sala Consiliare del Comune di Recco martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18 febbraio 2022, dalle 17.30 alle 19.30. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti, ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a recco@teatropubblicoligure.it . Accesso consentito muniti di Super Green Pass, nel rispetto delle normative vigenti.